Нарколог Холдин развеял три главных мифа о наркотиках

Фото: istockphoto.com/Sorapop
С наркотиками связано несколько распространённых ложных убеждений, подталкивающих людей попробовать эти вещества. Эти мифы касаются «лёгких» наркотиков, «безопасной дозы» и пр. Три основных таких мифа опроверг главный нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Первый миф связан с тем, что якобы существует разделение на «лёгкие» и «тяжёлые» наркотики. На самом деле такой классификации нет: для организма опасно любое наркотическое вещество», — заявил Виталий Холдин.Второй миф гласит, что приём одной дозы не может вызвать зависимость. И это тоже опасная ложь.
«В нашей практике встречаются случаи, когда зависимость появилась уже после первого употребления. Формирование зависимости связано с индивидуальными особенностями организма, а также с конкретным психоактивным веществом, который по-разному влияет на каждого человека», — пояснил нарколог.Третий миф связывает употребление наркотиков с развитием творческих способностей. Но в реальности наркотики не помогают создавать произведения искусства, а только разрушают человека.
«На самом деле все галлюцинации или измененное состояние сознания, когда человеку кажется, что он способен что-то придумывать, творить — это не более, чем последствия интоксикации организма и поражения мозга. И оно способно привести скорее к койке в наркологической больнице, чем в галерею искусств», — подчеркнул Виталий Холдин.Он напомнил, что помощь в избавлении от наркотической зависимости оказывают в филиалах Московского областного клинического наркологического диспансера.
Читайте также:
Подмосковные врачи спасли девочку, сломавшую позвоночник в батутном центре
Егорьевские врачи удалили пожилой пациентке гигантскую опухоль яичника
В Ленинском городском округе открыли поликлинику для детей и взрослых
Лев Каштанов