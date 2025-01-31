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Нарколог Холдин развеял три главных мифа о наркотиках

Фото: istockphoto.com/Sorapop

Фото: istockphoto.com/Sorapop

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С наркотиками связано несколько распространённых ложных убеждений, подталкивающих людей попробовать эти вещества. Эти мифы касаются «лёгких» наркотиков, «безопасной дозы» и пр. Три основных таких мифа опроверг главный нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Первый миф связан с тем, что якобы существует разделение на «лёгкие» и «тяжёлые» наркотики. На самом деле такой классификации нет: для организма опасно любое наркотическое вещество», — заявил Виталий Холдин.
Второй миф гласит, что приём одной дозы не может вызвать зависимость. И это тоже опасная ложь.



«В нашей практике встречаются случаи, когда зависимость появилась уже после первого употребления. Формирование зависимости связано с индивидуальными особенностями организма, а также с конкретным психоактивным веществом, который по-разному влияет на каждого человека», — пояснил нарколог.
Третий миф связывает употребление наркотиков с развитием творческих способностей. Но в реальности наркотики не помогают создавать произведения искусства, а только разрушают человека.

«На самом деле все галлюцинации или измененное состояние сознания, когда человеку кажется, что он способен что-то придумывать, творить — это не более, чем последствия интоксикации организма и поражения мозга. И оно способно привести скорее к койке в наркологической больнице, чем в галерею искусств», — подчеркнул Виталий Холдин.
Он напомнил, что помощь в избавлении от наркотической зависимости оказывают в филиалах Московского областного клинического наркологического диспансера.

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#минздрав мо
#нарколог
#наркотики
#врач
#здравоохранение
Подмосковная горячая линия паллиативной помощи приняла уже около 44 тыс. звонков
31 января 2025, 12:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 44 тысячи звонков приняли специалисты горячей линии по оказанию паллиативной помощи в Московской области с момента её открытия летом 2022 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Вопросы, поступающие на горячую линию, касаются получения паллиативного статуса для взрослых пациентов и детей, обеспечения лекарствами, выдачи оборудования для нужд пациентов, находящихся дома, а также помощи пациентам в стационарах и на дому», — говорится в сообщении.
Горячая линия является частью подмосковного координационного центра паллиативной помощи. Центр координирует работу патронажных бригад, медпомощь паллиативным больным в стационарах и поликлиниках, занимается маршрутизацией пациентов и пр.

Телефон горячей линии паллиативной помощи: 8-498-683-83-83. Звонки принимаются круглосуточно.

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#минздрав мо
#паллиативная помощь
#горячая линия
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные врачи спасли девочку, сломавшую позвоночник в батутном центре
30 января 2025, 21:46

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Хирурги подмосковного Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли девочку с переломом позвоночника. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ. 17-летнюю Вику доставила в клинику бригада скорой помощи. Как выяснилось, девушка решила развлечься в батутном центре и во время попытки выполнить двойное сальто неудачно приземлилась на шею.
«В центре юной пациентке сделали КТ, результаты которого показали перелом-вывих позвоночника в шейном отделе, травматическую грыжу межпозвоночного диска, повреждения связок и мышц, удерживающих позвоночник. Подобные травмы грозят потерей движения конечностей и даже летальным исходом», – говорится в сообщении.
Вике выполнили операцию по открытому вправлению вывиха и фиксации позвоночника. Нейрохирурги разрезали мягкие ткани, отделили мышцы от позвоночника, а затем с помощью вытягивания вернули позвоночник в правильное положение, зафиксировав титановыми балками и крючками. Фото: телеграм-канал ДКЦ
Операция длилась два часа и прошла успешно. Контрольная КТ показала положительную динамику. Боль прошла, и на 10-е сутки подростка выписали домой. Теперь девочка будет жить прежней жизнью, без ограничений.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
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Егорьевские врачи удалили пожилой пациентке гигантскую опухоль яичника
30 января 2025, 16:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Егорьевской больницы удалили 86-летней женщине пятикилограммовую опухоль яичнику. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в стационар с жалобами на рвоту и острую боль в животе. Обследование выявило у неё гигантскую опухоль яичника, которая занимала почти всю брюшную полость.
«Пациентка была в тяжёлом состоянии и нуждалась в срочной операции. Она длилась 45 минут и прошла успешно. Через разрез в брюшной стенке мы удалили новообразование диаметром 20 см и весом 5 кг. Это устранило сдавливание органов, из-за которого развились боль и рвота. Опухоль состояла из фиброзной ткани, её направили на гистологическое исследование», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Егорьевской больницы Владислав Каданцев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Женщину уже выписали домой на амбулаторное лечение. Она проходит реабилитацию и уже вернулась к обычной жизни.

Как напомнили в региональном Минздраве, всем женщинам необходимо посещать гинеколога раз в год. Заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению.

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#подмосковье
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#минздрав мо
#здоровье
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#врачи
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#опухоль
#егорьевск
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В Ленинском городском округе открыли поликлинику для детей и взрослых
30 января 2025, 16:46

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В ЖК «Пригород Лесное» торжественно открыли поликлинику на 1 тыс. посещений в смену для детей и взрослых. Жители района смогут в пешей доступности получить консультацию врачей общей практики и профильных специалистов, сдать анализы или пройти вакцинацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Площадь четырёхэтажной поликлиники – 7,5 тыс. кв. м. В здании оборудованы отдельные входы в блоки взрослого и детского отделения.
«Взрослые пациенты могут получить врачебную помощь по таким направлениям, как гастроэнтерология, кардиология, офтальмология, пульмонология, неврология, оториноларингология, ревматология, травматология и ортопедия, урология, эндокринология, хирургия, эндоскопия и онкология. В здании поликлиники расположены не только кабинеты специалистов, но и блоки функциональной диагностики и физиотерапии. Дневной стационар взрослого отделения рассчитан на шесть коек», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В детском отделении также принимают врачи разных направлений от специалистов общей практики до профильных медицинских сотрудников.

Медучреждение создано с учётом комфортного передвижения маломобильных групп. В каждом блоке предусмотрены лифты, специальные санузлы, широкие коридоры и дверные проёмы. На благоустроенной и огороженной территории размещена парковка на 87 машино-мест.

Открытие нового медучреждения позволило трудоустроить более 200 человек.

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

ЖК «Пригород Лесное» находится в Ленинском городском округе Подмосковья. Проект подходит для семей с детьми. Помимо новой поликлиники, на территории квартала уже построено и работают пять детсадов и две школы. Сейчас идёт строительство ещё двух школ и детского сада.

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Балашихинские врачи удалили мужчине коралловидный камень и сохранили почку
30 января 2025, 15:59

Врачи Балашихинской больницы удалили из почки пациента пятисантиметровый коралловидный камень. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В урологическое отделение поступил 50-летний мужчина с жалобами на острую боль в середине спины. Ранее ему диагностировали мочекаменную болезнь и не раз предлагали операцию. Однако болезнь протекала незаметно, и пациент откладывал лечение.
«В ходе обследования мы выявили у больного пятисантиметровый коралловидный камень, который занимал почти всю полость левой почки. Было решено провести малоинвазивную операцию. Через небольшой прокол в пояснице диаметром около 5 мм мы под УЗИ-контролем измельчили камень лазером на более мелкие части и извлекли его, сохранив функцию почки. Такой метод исключает риск кровотечений, воспалений и травматизации почки», – рассказал врач-уролог Алексей Толмачёв.
Как отметили в министерстве, после короткой реабилитации пациент был выписан под амбулаторное наблюдение.

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#минздрав мо
#балашиха
#операция
#хирург
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Профессор назвал признаки заболевания проказой
Эксперт Кочергин: у большинства лепра не развивается после контакта с заболевшим
30 января 2025, 14:46

Фото: iStock/megaflopp

У большинства людей лепра, также называемая проказой, не развивается после контакта с заболевшим, так как на то, станет ли человек носителем инфекции или заболеет, влияет иммунная система и генетическая предрасположенность. Об этом заявил эксперт в области тропической дерматологии, профессор Сеченовского университета Николай Кочергин.
По его словам, первые признаки могут проявиться через годы после заражения, среди них — потеря чувствительности кожи кистей и стоп, слабость, пятна или бляшки на коже и эффект так называемой львиной морды.
«Если проказу не лечить, из-за поражения нервных окончаний у больного могут развиться парез или паралич конечностей, появиться трофические язвы и контрактуры на стопах, атрофироваться мышцы. У мужчин вследствие рубцевания яичек развивается бесплодие, а при искривлении носовой перегородки и западении спинки носа затрудняется дыхание», — рассказали «Известиям» в университете.
Вместе с тем врач-дерматолог клиники DocMed рассказала, как определить родинку, которая может говорить о развитии рака кожи. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что для этого нужно изучить пять признаков — форму границы, цвет, диаметр и эволюцию. Родинка должна быть симметричной, края — ровными, цвет — одинаковым, диаметр — не больше 6 мм, при этом родинка не должна меняться.
«При этом некоторым нужно уделять больше внимания состоянию родинок. В их числе люди с большим количеством родинок, с наличием атипических родинок и врожденных родинок, с семейной историей меланомы и других видов раков кожи, а также пожилые, люди со светлой кожей или те, которые по тем или иным причинам подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей.», — поделилась специалист.
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#терапевт
#болезни
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Терапевт рассказала о заболевании EVALI, которое вызывают вейпы
Врач Леонтьева: болезнь вейперов EVALI изучена недостаточно
30 января 2025, 14:16

Фото: iStock/mi-viri

Болезнь вейперов под названием EVALI изучена недостаточно, а прямая связь между ней и употреблением вейпа пока что не установлена. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
Как отмечается, EVALI расшифровывается с английского как ectronic cigarette and vaping product use-associated lung injury, что означает «острое повреждение легких, вызванное использованием электронных сигарет и вейпов».

Леонтьева пояснила, что эта болезнь может протекать очень тяжело, лечится только в условиях стационара, а симптомы напоминают коронавирус.
«Болезнь современного общества может протекать очень тяжело. В некоторых случаях пациенты нуждаются в лечении в условиях стационара — госпитализация бывает неизбежна. Важно отметить, что симптомы недуга частично схожи с симптомами коронавируса. Также могут наблюдаться повышенная температура, кашель и снижение уровня кислорода в крови», — отметила она.
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#пациенты
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#симптомы
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Зарайский психолог Апанова рассказала, кто больше всего склонен к наркомании
30 января 2025, 14:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

Употребление наркотиков – одна из самых актуальных проблем нашего времени, прежде всего для молодёжи. Большинство наркоманов – молодые люди в возрасте до 35 лет, рассказала врач-психолог Зарайской больницы Нина Апанова.
«Молодые люди часто начинают за компанию, стремясь выглядеть старше или ради новых ощущений. За этим зачастую стоит низкая самооценка и хроническое беспокойство, заставляющее искать временное облегчение в психоактивных веществах. Потеря близких, разводы, буллинг – все эти события оставляют глубокие эмоциональные шрамы и могут вызывать острое чувство одиночества и безнадёги. В такие моменты человек ищет способы справиться с болью, и иногда они приводят к опасному пути», – отметила врач, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.
Она предложила задуматься, прежде чем допустить мысли об употреблении наркотиков.
«А действительно ли это решение вашей проблемы? Есть ли другие пути, которые могут помочь справиться с трудностями? Иногда достаточно просто поговорить с друзьями, родными или специалистами, открыть свой внутренний мир и получить поддержку», – сказала Апанова.
По её словам, обратиться к психологу или терапевту – важный и смелый шаг. Профессионалы помогут разобраться в глубинных причинах зависимости и разработать индивидуальный план выхода из ситуации.

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#подмосковье
#московская область
#наркотики
#психолог
#здоровье
#здравоохранение
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Психолог рассказала о пользе игровой терапии
Психолог Зверкова: игровая терапия помогает детям сбрасывать напряжение
30 января 2025, 13:51

Фото: iStock/oleghz

Игровая терапия помогает детям сбрасывать напряжение, развивать умственные способности и преодолевать трудности. Об этом рассказала психолог реабилитационного-образовательного центра Елена Зверкова. По ее словам, хорошими вариантами будут игры в бумажные снежки, все варианты игр с мячом и сказки.
«В придуманной сказке описывается герой, очень похожий на ребенка, а также рассказывается о трудностях, волнующих малыша. В такой сказке главный герой обязательно со всем справится, а помогут ему либо волшебные средства, либо поддержка других персонажей. И конец у этой сказки должен быть обязательно хорошим, а главный герой должен стать победителем», — поделилась специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина отметила, что современные дети отличаются от всех предыдущих поколений, изменения коснулись практически всех сфер жизни ребенка. В разговоре с «Петербургским дневником» она пояснила, что сегодняшние подростки стремятся к самостоятельности и независимости, свободе в суждениях и проявлениях эго, увлекаясь такими видами деятельности, о которых раньше никто и не думал.
«Для наших детей открыты большие возможности, но им необходима простая, клиповая формула получения желаемого. Они хотят иметь все и сразу, не напрягаясь. И в этом проблема», — рассказала Митянина
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