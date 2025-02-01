Кардиолог назвал вредные для сердца привычки

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Вредными для здоровья сердца привычками являются малоподвижность, недосып, нехватка солнечного света и социальная изоляция. Об этом рассказал кардиолог-консультант Кристофер Бройд. Также, по его словам, риск сердечных заболеваний сильно зависит от уровня стресса.
«Длительный стресс может повышать давление и увеличивать риск сердечного приступа или инсульта. Помочь, по мнению врача, может регулярная физическая активность — ходьба, йога или упражнения. Они помогут снять накопившееся напряжение и улучшить настроение за счет выработки эндорфинов», — пишет Pravda.Ru.Тем временем врач-терапевт Евгений Тарасов рассказал, когда нужно сбивать жар и как правильно это делать. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что температуру до 38,5 градусов сбивать не стоит, если человек нормально переносит такое состояние. По его мнению, также ни в коем случае нельзя укутываться теплыми одеялами и надевать большое количество одежды, чтобы не нарушить теплообмен и не перегреть организм.
«У маленьких детей высокая температура тела может быть опасна уже при показателе выше 38 градусов, потому что она может спровоцировать судороги. Важно давать ребенку обильное питье, чтобы исключить обезвоживание, дать ибупрофен или парацетамол», — пояснил врач.Читайте также:
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