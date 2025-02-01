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Кардиолог назвал вредные для сердца привычки

Кардиолог Бройд: здоровью сердца вредят стресс, недосып и малоподвижность
Фото: iStock/manassanant pamai

Фото: iStock/manassanant pamai

Вредными для здоровья сердца привычками являются малоподвижность, недосып, нехватка солнечного света и социальная изоляция. Об этом рассказал кардиолог-консультант Кристофер Бройд. Также, по его словам, риск сердечных заболеваний сильно зависит от уровня стресса.
«Длительный стресс может повышать давление и увеличивать риск сердечного приступа или инсульта. Помочь, по мнению врача, может регулярная физическая активность — ходьба, йога или упражнения. Они помогут снять накопившееся напряжение и улучшить настроение за счет выработки эндорфинов», — пишет Pravda.Ru.
Тем временем врач-терапевт Евгений Тарасов рассказал, когда нужно сбивать жар и как правильно это делать. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнул, что температуру до 38,5 градусов сбивать не стоит, если человек нормально переносит такое состояние. По его мнению, также ни в коем случае нельзя укутываться теплыми одеялами и надевать большое количество одежды, чтобы не нарушить теплообмен и не перегреть организм.


«У маленьких детей высокая температура тела может быть опасна уже при показателе выше 38 градусов, потому что она может спровоцировать судороги. Важно давать ребенку обильное питье, чтобы исключить обезвоживание, дать ибупрофен или парацетамол», — пояснил врач.
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Королёвскую больницу ждёт продолжение комплексной модернизации
31 января 2025, 21:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Комплексная модернизация Королёвской больницы будет продолжена, а в городе будет построен новый стационар. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава, об этом заявил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин во время посещения лечебного учреждения.
Вместе с главой наукограда Игорем Трифоновым и главврачом больницы Эдуардом Шпилянским он осмотрел операционное отделение, включающее ангиографическую и интегрированную операционные, отделения реанимации, хирургии и клинико-диагностическую лабораторию.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«В ходе сегодняшнего визита мы обсудили с главным врачом важные вопросы, которые касаются дальнейшей комплексной модернизации Королёвской больницы. Сегодня есть потребность в дальнейшем развитии лабораторной службы учреждения. Внутренние резервы для этого у больницы имеются. Кроме того, городу необходим новый стационар. В ближайшей перспективе мы проработаем эти вопросы», – сказал Забелин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Встреча завершилась обходом поликлиники филиала «Юбилейный», комплексный ремонт которой завершился в декабре 2023 года. О работе подразделения и новом оборудовании рассказала заведующий филиалом Анна Чуканина.

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Врач объяснила, при каком отравлении у ребенка пора вызывать скорую
Врач Кузьмина: отравление ребенка при кишечной инфекции может вызвать эскиоз
31 января 2025, 21:12

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

Отравление у ребенка, вызванное кишечными инфекциями и сопровождающееся жидким стулом, рвотой, жаром, вялостью, слабостью и отказом от пищи, может привести к эксикозу. Об этом сообщила детский гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Екатерина Кузьмина. По ее словам, при таком состоянии следует незамедлительно вызывать скорую помощь.
«Эксикоз — недостаток жидкости в организме, что представляет опасность для функционирования сердечно-сосудистой, нервной и мочевыделительной систем. При эксикозе у ребенка отмечается сухость кожи и слизистых оболочек, редкое мочеиспускание, плач без слез, вялость, спутанность сознания, нарушение зрения, судороги — данные симптомы требуют незамедлительного вызова скорой медицинской помощи», — предупредила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал активно заниматься качеством питания школьников. В разговоре с RT депутат подчеркнул, что этот вопрос — приоритетный, так как касается здоровья подрастающего поколения. Он добавил, что питание учеников в разных регионах страны отличается, где-то тендер выигрывают те поставщики, которые привозят некачественные продукты.
«В зависимости от региона, от того, кто занимается поставкой. Например, есть централизованная структура, которая обеспечивает питанием все учреждения образовательные. И там совершенно другие подходы, совершенно другое качество и совершенно другой контроль», — отметил парламентарий.
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#качество
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#данные
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#симптомы
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#заболевания
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Подмосковный психиатр Шкуратова назвала первые признаки зависимости у подростков
31 января 2025, 20:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Первым признаком зависимости у подростка может быть изменение его привычного поведения. Об этом сообщила психиатр Московского областного центра охраны материнства и детства Кристина Шкуратова.
Если подросток перестаёт общаться с друзьями или участвовать в семейных мероприятиях, это может указывать на проблемы. Ещё один аспект зависимости – снижение интереса к привычным занятиям. Резкое ухудшение оценок в школе также часто свидетельствует о постепенном погружении подростка в мир зависимости.
«Стоит прислушаться и к эмоциональному состоянию подростка. Тревожным сигналом может быть истеричное, нервное поведение с утра и заторможенность вечером, остекленевший взгляд. Иногда такой подросток становится раздражительным, тревожным или замкнутым. Задача родителей – открыто обсуждать проблемы, создавая доверительную атмосферу. Главный шаг на пути к помощи – понимание и поддержка семьи», – отметила Шкуратова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Помимо изменений в поведении, нужно обратить внимание на физические симптомы. На зависимость могут указывать усталость, изменение аппетита и нарушение сна. Часто это сопровождается эмоциональными срывами и резкими переменами настроения. Специалист рекомендует вести диалог с подростками об их интересах и проблемах, избегая критики и осуждения.
«Раннее вмешательство и поддержка могут изменить ситуацию к лучшему. Если родителям кажется, что они не могут справиться с проблемой сами, стоит обратиться за помощью к специалистам», – резюмировала доктор.
Впрочем, как отметили в министерстве, изменения в поведении не всегда являются признаком зависимости. Замечаете у ребёнка отклонения в поведении, лучше какое-то время понаблюдать за ним.

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#здоровье
#здравоохранение
#психиатр
#подростки
#наркотики
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные врачи исправили редкую врождённую патологию колена у подростка
31 января 2025, 17:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подросток попал в Московскую областную детская клиническая травматолого-ортопедическая больницу (МОДКТОБ) с жалобой на продолжающуюся уже полгода боль в колене, которая появилась после футбольной тренировки. Причина оказалась в травме, которая произошла из-за редкой патологии мениска, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Диагностика показала разрыв наружного дискоидного мениска. Дискоидный мениск — это врожденная патология развития, при котором хрящевая прослойка коленного сустава имеет нетипичное строение, что увеличивает риск травматизации. В ходе операции мы частично удалили измененные фиброзно-хрящевые пластинки и придали мениску правильную форму. А для сохранения анатомической целостности структур внутри сустава наложили специальные менисковые швы», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 МОДКТОБ Сергей Катин.
Сейчас прооперированный подросток чувствует себя хорошо, ему предстоит пройти реабилитацию.

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#минздрав мо
#подросток
#врач
#хирург
#травма
#московская область
#подмосковье
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Детские хирурги МОЦОМДа удалили кисту поджелудочной железы малоинвазивным методом
31 января 2025, 16:45

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В отделении детской хирургии МОЦОМД недавно прошёл курс лечения подросток с крупной кистой поджелудочной железы. Юноша наблюдался из-за появления кистозного образования в поджелудочной железе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Медики регулярно проводили ультразвуковые исследования для контроля изменений размера образования. В течение восьми лет киста постепенно увеличивалась, и к моменту госпитализации её диаметр достиг шести сантиметров, что считается большим размером для таких опухолей. Заведующий отделением детской хирургии кандидат Владимир Трунов принял решение о плановой операции.

«Современное оборудование нашего центра позволяет выполнять такие вмешательства лапароскопически — через три прокола. Это достаточно сложно, так как выводящие протоки поджелудочной железы находятся в миллиметровой близости от образования, и их повреждение может привести к серьезным последствиям. Однако именно этот метод является наиболее щадящим для пациента», — сказал Трунов.

Не все кисты требуют хирургического вмешательства, однако регулярное наблюдение необходимо. Кисты небольшого размера зачастую протекают бессимптомно, в то время как крупные могут нарушать секреторную функцию железы и требуют операции.

Доктор Владимир Трунов ведёт приём в консультативно-диагностическом центре МОЦОМДа. Запись на приём осуществляется через направление от педиатра или профильного специалиста. Контактный телефон регистратуры КДЦ: 8 (495) 554-83-87.

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#врачи
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#оборудование
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#медики
#минздрав мо
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В Подмосковье за год провели 5,6 тыс. процедур ЭКО
31 января 2025, 16:13

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

Около 5,6 тыс. процедур по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) провели в Московской области в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Семья», в будущем году число этих процедур планируется увеличить, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В минувшем году в Подмосковье было проведено 5,6 тысячи процедур ЭКО. В результате на свет появилось 1,7 тыс. детей. В 2025 году планируется увеличить количество процедур ЭКО до 7 тысяч», — сказал рассказал председатель Комитета подмосковного парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он также рассказал, что в текущем году планируется создать систему контроля результатов экстракорпорального оплодотворения. Туда будут поступать отчёты обо всех процедурах ЭКО, включая проведённые в частных медорганизациях.

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#медицина
#нацпроекты
#здравоохранение
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В Щёлкове 1 февраля проведут донорскую субботу
31 января 2025, 15:19

Фото: istockphoto.com/Anastasiia Stiahailo

Донорскую акцию проведут в подразделении Центра крови в Щёлкове в субботу, 1 февраля, предварительная запись для сдачи крови не потребуется, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Акция будет проводится с 8 утра до 13:00. Кровь сможет сдать любой совершеннолетний гражданин, у которого нет медицинских противопоказаний к донации. Донорам выплатят компенсацию на питание в размере 1052 рублей, а также справку для освобождения от работы в день донации и для дополнительного дня отдела с сохранением зарплаты. Доноры, сдавшие кровь в свой выходной, получат два дня отдыха», — говорится в сообщении.
Щёлковское подразделение центра крови находится по адресу: улица Новая Фабрика, дом №8 С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС.

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Сотрудники кардиопульта областной скорой за год провели 400 тыс. консультаций
31 января 2025, 14:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье в прошлом году специалисты кардиопульта провели более 400 тыс. консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Кардиопульт работает в структуре Московской областной станции скорой помощи. Это позволяет сотрудникам дистанционно расшифровывать ЭКГ, которые им передают бригады скорой во время выезда к пациентам. Специалисты оценивают состояние больного, и в зависимости от этой оценки бригада скорой могут принять решение о госпитализации пациента.
«При сердечно-сосудистых заболеваниях ключевую роль играют время и скорость оказания медицинской помощи. Такие патологии требуют срочной госпитализации. В прошлом году специалисты кардиопульта провели более 400 тыс. консультаций. У 12,5 тыс. пациентов был подтверждён острый коронарный синдром, и их госпитализировали в региональные сосудистые центры Подмосковья», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в министерстве, работа кардиопульта стала возможной благодаря оснащению бригад скорой помощи в Подмосковье новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Сейчас все выездные бригады оснащены такими аппаратами.

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#подмосковье
#московская область
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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
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Подмосковная горячая линия паллиативной помощи приняла уже около 44 тыс. звонков
31 января 2025, 12:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 44 тысячи звонков приняли специалисты горячей линии по оказанию паллиативной помощи в Московской области с момента её открытия летом 2022 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Вопросы, поступающие на горячую линию, касаются получения паллиативного статуса для взрослых пациентов и детей, обеспечения лекарствами, выдачи оборудования для нужд пациентов, находящихся дома, а также помощи пациентам в стационарах и на дому», — говорится в сообщении.
Горячая линия является частью подмосковного координационного центра паллиативной помощи. Центр координирует работу патронажных бригад, медпомощь паллиативным больным в стационарах и поликлиниках, занимается маршрутизацией пациентов и пр.

Телефон горячей линии паллиативной помощи: 8-498-683-83-83. Звонки принимаются круглосуточно.

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#минздрав мо
#паллиативная помощь
#горячая линия
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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