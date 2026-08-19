Эксперт назвала признаки настоящего признания сотрудника

19 августа 2026, 08:20

Эксперт Скерсь: руководители часто подменяют признание доверием к надежности

Фото: iStock/littlehenrabi

Сложные поручения сами по себе не говорят о высокой оценке работника со стороны компании. Признание проявляется через карьерные перспективы, новые возможности и влияние на рабочие процессы.