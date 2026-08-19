Эксперт назвала признаки настоящего признания сотрудника
Сложные поручения сами по себе не говорят о высокой оценке работника со стороны компании. Признание проявляется через карьерные перспективы, новые возможности и влияние на рабочие процессы.
В беседе с «Газетой.Ru» сооснователь таск-трекера Weeek Инга Скерсь пояснила, что руководители нередко загружают надежных специалистов ответственными проектами, но не меняют их статус, доход и уровень полномочий.
По словам эксперта, сотруднику важно иметь доступ к информации, необходимым инструментам и помощи коллег. Иначе дополнительная ответственность превращается в источник рисков без реальных рычагов для результата. Оценивать отношение работодателя стоит по изменениям за несколько месяцев. Рост задач должен сопровождаться развитием навыков, расширением роли, повышением оплаты и участием в обсуждении решений.
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