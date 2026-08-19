Роспотребнадзор назвал допустимый вес школьного ранца
Пустой ранец для учеников начальной школы должен весить максимум 700 граммов. Для школьников средних и старших классов лимит составляет один килограмм. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранцы для младших школьников должны иметь жесткую формоустойчивую спинку. Такая конструкция плотно прилегает к телу, помогает распределить нагрузку и снижает риск проблем с осанкой. В ведомстве советуют выбирать модели с широкими мягкими лямками, длину которых ребенок сможет регулировать. На передней части, боковых сторонах и верхнем клапане необходимы световозвращающие элементы. Производителям рекомендуют использовать контрастные материалы. Маркировка изделия должна содержать сведения о возрасте пользователя, названии товара, изготовителе и стране производства. Всю информацию указывают на русском языке.
Вес полностью собранного ранца вместе с учебниками, тетрадями и канцелярией ограничили по классам. Для первоклассников и второклассников он не должен превышать 1,5 килограмма, для учащихся третьих и четвертых классов — 2 килограмма. Норма для пятых и шестых классов составляет 2,5 килограмма, для седьмых и восьмых — 3,5 килограмма, для старшеклассников — 4 килограмма.
Читайте также: