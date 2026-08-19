Роспотребнадзор назвал допустимый вес школьного ранца

19 августа 2026, 07:28

Для учеников начальных классов вес пустого ранца не должен превышать 700 граммов

Фото: iStock/djedzura

Пустой ранец для учеников начальной школы должен весить максимум 700 граммов. Для школьников средних и старших классов лимит составляет один килограмм. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.