Россияне назвали расходы на стоматологию за год

19 августа 2026, 07:41

Более 60% опрошенных россиян потратили до 50 тыс. рублей на стоматологов за год

Фото: iStock/SbytovaMN

Большинство россиян за последний год направили на стоматологические услуги не более 50 тыс. рублей. В эту сумму уложились 64% участников исследования: 26% потратили от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, 20% — от 30 тыс. до 50 тыс., еще 18% — менее 10 тыс. рублей.