Россияне назвали расходы на стоматологию за год
Большинство россиян за последний год направили на стоматологические услуги не более 50 тыс. рублей. В эту сумму уложились 64% участников исследования: 26% потратили от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, 20% — от 30 тыс. до 50 тыс., еще 18% — менее 10 тыс. рублей.
«Газета.Ru» сообщает, что расходы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей указали 16% респондентов. Еще 12% отдали за лечение от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, 6% — от 200 тыс. до 500 тыс. Доля тех, чьи траты превысили полмиллиона рублей, составила 2%.
Самой востребованной услугой стало терапевтическое лечение без операций — на него деньги направлял 41% опрошенных. Хирургические процедуры, включая удаление зубов, оплачивали 26%. Протезирование или установку имплантов выбирали 13%, коррекцию прикуса — 12%. За эстетическими услугами обращались 8% участников опроса. Высокая цена нередко меняет планы пациентов. От рекомендованной процедуры из-за стоимости отказались 14% россиян, еще 24% перенесли лечение на более поздний срок. Более бюджетную альтернативу вместо первоначального варианта выбрали 19% респондентов. О намерении отказаться, но последующем согласии на лечение рассказали 16%. Для 27% цена не стала препятствием.
Крупные суммы 37% участников исследования оплачивали из текущих средств. Еще 24% заранее копили на визит к стоматологу. Каждый пятый искал клинику с более доступными ценами или замену предложенной процедуре. Ради лечения 13% отменяли запланированные дорогие покупки, 6% занимали деньги либо оформляли кредит.
Для 42% россиян стоматология остается заметной, но приемлемой нагрузкой на бюджет семьи. Серьезной финансовой проблемой ее назвали 35% опрошенных. Остальные 23% не считают такие расходы существенными.
Среди граждан в возрасте от 18 до 24 лет 39% переносили лечение из-за цены, а 18% полностью отказывались от назначенной процедуры. В группе старше 45 лет эти показатели составили 18% и 13% соответственно. В исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру» участвовали 3 тыс. россиян.
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