Украденный более 20 лет назад Lexus нашли и вернули владельцу

03 августа 2026, 08:34

В Иркутске владельцу вернули Lexus, угнанный в Подмосковье в 2005 году

Фото: iStock/blinow61

Украденный более 20 лет назад кроссовер Lexus вернули законному владельцу в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.