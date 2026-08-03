Украденный более 20 лет назад Lexus нашли и вернули владельцу
Украденный более 20 лет назад кроссовер Lexus вернули законному владельцу в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
Иномарку похитили в Подмосковье в 2005 году. Мужчина пользовался ей меньше года и уже не надеялся когда-либо его увидеть. Машину обнаружили во время постановки на учет — инспектор ГИБДД обратил внимание на признаки изменения номерных знаков. Экспертиза подтвердила, что планка с номером была «вварена» в кузов.
Представители российского и японского подразделений Интерпола получили заводские данные и установили, что автомобиль находится в розыске, и разыскали его владельца. Мужчина приехал за машиной в Иркутск, где ему вернули ключи.
Ранее сообщалось, что 31-летний житель Ухты угнал иномарку стоимостью около миллиона рублей, припаркованную у одного из домов в поселке Молоково Ленинского округа.
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