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Украденный более 20 лет назад Lexus нашли и вернули владельцу

В Иркутске владельцу вернули Lexus, угнанный в Подмосковье в 2005 году
Фото: iStock/blinow61

Украденный более 20 лет назад кроссовер Lexus вернули законному владельцу в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.



Иномарку похитили в Подмосковье в 2005 году. Мужчина пользовался ей меньше года и уже не надеялся когда-либо его увидеть. Машину обнаружили во время постановки на учет — инспектор ГИБДД обратил внимание на признаки изменения номерных знаков. Экспертиза подтвердила, что планка с номером была «вварена» в кузов.

Представители российского и японского подразделений Интерпола получили заводские данные и установили, что автомобиль находится в розыске, и разыскали его владельца. Мужчина приехал за машиной в Иркутск, где ему вернули ключи.

Ранее сообщалось, что 31-летний житель Ухты угнал иномарку стоимостью около миллиона рублей, припаркованную у одного из домов в поселке Молоково Ленинского округа.

Лидия Пономарева

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