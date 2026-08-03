Эксперт назвала фонтаны возможным источником опасных инфекций
Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила: вода в городских фонтанах может содержать патогенные микроорганизмы. Жидкость долго циркулирует по замкнутой системе и под солнцем прогревается до 25–30 ℃, что создает условия для размножения бактерий.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что на трубах и форсунках появляются биопленки. Они защищают микробы от действия небольших концентраций хлора и ультрафиолета. В отличие от природных водоемов, в фонтанах нет организмов, способных сдерживать рост опасной микрофлоры. В воду могут попадать кишечная палочка и энтерококки. При слабом иммунитете они способны вызвать острый гастроэнтерит, признаки которого иногда проявляются через 6–12 часов.
Еще один риск связали с легионеллой. Насосы формируют над чашей мелкий водяной аэрозоль, частицы которого человек может вдохнуть. Попав в легкие, бактерия способна спровоцировать тяжелую пневмонию. Контакт с водой опасен и при повреждениях кожи. Через царапины и ссадины в организм может проникнуть синегнойная палочка, вызывающая дерматит, фолликулит или наружный отит.
Если ребенок наглотался воды из фонтана, не нужно вызывать рвоту или давать какие-либо «обеззараживающие» средства без назначения врача. Предложите ему прополоскать рот чистой питьевой водой и дать немного воды небольшими глотками. Если в глазах или носу осталась вода, их также можно аккуратно промыть чистой водой.
В ближайшие 1–3 дня следите за самочувствием: возможны тошнота, рвота, боль в животе, диарея, повышение температуры, слабость. При появлении этих симптомов обеспечьте ребенку питье, чтобы не допустить обезвоживания: воду или раствор для оральной регидратации — часто и понемногу. Не давайте антибиотики, противодиарейные препараты и сорбенты без консультации педиатра.
Срочно обратитесь за медицинской помощью, если ребенок маленький, проглотил много воды или у него появились многократная рвота, сильная диарея, кровь в стуле, высокая температура, выраженная сонливость, затрудненное дыхание либо признаки обезвоживания — сухие губы, редкое мочеиспускание, отсутствие слез при плаче. Если состояние вызывает сомнения, лучше связаться с педиатром в день происшествия.
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