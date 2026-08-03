Эксперт назвала фонтаны возможным источником опасных инфекций

03 августа 2026, 08:42

Биотехнолог Золотарева: через воду в фонтанах можно подхватить инфекции

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Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила: вода в городских фонтанах может содержать патогенные микроорганизмы. Жидкость долго циркулирует по замкнутой системе и под солнцем прогревается до 25–30 ℃, что создает условия для размножения бактерий.