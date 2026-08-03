В Приморье опровергли сообщение о нападении тигра на путевого обходчика

03 августа 2026, 04:44

Фото: iStock/Ankit Roy Majumder

Власти в Приморье опровергли сообщения о нападении тигра на железнодорожного обходчика. Хищник лишь демонстрировал отпугивающее поведение, вероятно, защищая детёныша, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального минприроды.