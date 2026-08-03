В Приморье опровергли сообщение о нападении тигра на путевого обходчика
Власти в Приморье опровергли сообщения о нападении тигра на железнодорожного обходчика. Хищник лишь демонстрировал отпугивающее поведение, вероятно, защищая детёныша, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального минприроды.
Инцидент произошёл 31 июля на перегоне у станции Провалово в Хасанском округе. Мужчина проводил осмотр путей в одиночку и без фальшфейера, что является нарушением техники безопасности. Во время обхода он заметил тигра на расстоянии около 50 метров. В соцсетях распространились утверждения о том, что хищник бросился на человека, преследуя жертву. Однако на самом деле животное ни на кого не нападало.
На место выезжали специалисты охотнадзора. Они установили, что в районе находились тигрица с тигрёнком – оба направились в сторону леса. На территории также обнаружились следы копытных животных. Скорее всего, хищница просто защищала малыша, после чего покинула опасную зону.
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