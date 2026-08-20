Эксперт назвала простые способы сократить траты на еду

20 августа 2026, 10:06

Финэксперт Матвеева призвала найти продукту второе применение

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Планирование меню и грамотное хранение продуктов помогают уменьшить количество пищевых отходов и расходы в магазине. Перед покупкой стоит продумать, куда еще пойдет ингредиент, помимо одного запланированного блюда.