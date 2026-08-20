Эксперт назвала простые способы сократить траты на еду
Планирование меню и грамотное хранение продуктов помогают уменьшить количество пищевых отходов и расходы в магазине. Перед покупкой стоит продумать, куда еще пойдет ингредиент, помимо одного запланированного блюда.
В беседе с «Газетой.Ru» финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева посоветовала выбирать продукты с несколькими вариантами использования. Сливочный сыр пригодится для пасты и сэндвичей, а зелень — для супов, салатов и соусов.
Эксперт рекомендует отвести в холодильнике отдельное место для готовой пищи, вскрытых пачек и продуктов с близким сроком годности. После похода в магазин новые запасы лучше ставить дальше, а те, что нужно съесть в первую очередь, оставлять на виду.
Остатки круп подойдут для супа или запеканки, овощи — для омлета и рагу, мясо — для начинки в лаваш. Замораживать хлеб, сыр, зелень и мясные продукты стоит заранее, разделив их на небольшие порции и подписав дату. Размер готовки эксперт советует соотносить с аппетитом семьи, чтобы еда не оставалась невостребованной.
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