Химик предупредил об ошибках, из-за которых домашние заготовки быстро портятся

20 августа 2026, 09:29

Химик Дорохов: старые крышки и долив рассола могут испортить заготовку

Фото: iStock/Galina Atroshchenko

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что срок хранения домашних консервов во многом зависит от стерилизации тары, состояния крышек и соблюдения рецептуры.