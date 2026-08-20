Химик предупредил об ошибках, из-за которых домашние заготовки быстро портятся
Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что срок хранения домашних консервов во многом зависит от стерилизации тары, состояния крышек и соблюдения рецептуры.
Эксперт в беседе с «Газетой.Ru» советует не закрывать банки крышками, которые уже использовали ранее. Со временем резиновый уплотнитель теряет плотность, поэтому в емкость способен проникнуть воздух. Это создает условия для окисления содержимого и развития микрофлоры. Для заготовок, рассчитанных на долгое хранение, лучше брать новые крышки.
Еще одна рискованная привычка — восполнять маринад, если его уровень снизился через несколько месяцев. Некоторые хозяйки добавляют воду либо готовят свежий рассол. Дорохов пояснил, что пропорции соли и кислоты в рецепте обеспечивают защиту от микроорганизмов. Дополнительная жидкость меняет концентрацию и снижает устойчивость продукта к порче.
Банки стоит держать в прохладном затемненном месте. При минусовой температуре влага внутри овощей превращается в лед и разрушает структуру мякоти. После разморозки плоды теряют плотность, а стекло рискует лопнуть. Солнечный свет, в свою очередь, ускоряет окисление.
Для консервации важно отбирать свежие овощи без повреждений. Даже маленький подгнивший фрагмент способен стать источником микроорганизмов, сохраняющих активность после обработки.
После открытия банки нужно пользоваться сухими чистыми приборами и ставить остатки в холодильник. Заготовки с мутным рассолом, плесенью или вздутой крышкой нельзя пытаться спасти повторным кипячением. Часть опасных токсинов сохраняется даже после нагревания, поэтому испорченный продукт следует выбросить.
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