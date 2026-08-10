Эксперт назвала простой способ сократить траты на продукты за неделю
Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева посоветовала начинать планирование покупок с проверки домашних запасов. По ее словам, ревизия холодильника, шкафов и морозильной камеры помогает составить меню с учетом уже купленных продуктов и отказаться от лишних трат.
В беседе с Life.ru специалист объяснила, что недельный рацион удобнее строить вокруг ингредиентов, подходящих для нескольких блюд. Куриное филе можно подать с гарниром, позже добавить в суп или салат. Рис пригодится для обычного ужина и для более сложных рецептов, а кабачки — для рагу, оладий или запеченных овощей.
Матвеева рекомендует заранее чередовать мясо, рыбу, крупы и овощи. При этом часть продуктов стоит повторять в разных рецептах. Такой подход избавляет от остатков, для которых сложно найти применение, и делает питание разнообразнее.
Отдельное внимание эксперт советует уделить морозилке. Там нередко остаются упаковки фарша, рыбы, овощных смесей, грибов, ягод и домашних заготовок. Эти продукты способны стать основой ужина и изменить план покупок на ближайшие дни.
Список для магазина лучше разбить на разделы: овощи и фрукты, молочную продукцию, мясо и рыбу, бакалею, хлеб, заморозку и товары для дома. Структура поможет сверить перечень с кухонными запасами и быстрее пройти нужные отделы.
Раз в месяц стоит проверять специи, чай, кофе, салфетки, бумажные полотенца, средства для посуды и бытовую химию. Если добавлять заканчивающиеся мелочи в общий список, не придется идти в магазин ради одного товара.
Эксперт призвала сформировать дома запас привычных продуктов для быстрых приемов пищи. В него могут входить яйца, сыр, хлеб, макароны, творог или йогурт. Такая база выручит при изменении планов и позволит реже тратить деньги на спонтанные покупки.
Читайте также: