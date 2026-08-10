Эксперт назвала простой способ сократить траты на продукты за неделю

10 августа 2026, 09:10

Финконсультант Матвеева: Ревизия морозилки сокращает траты на продукты

Фото: iStock/william87

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева посоветовала начинать планирование покупок с проверки домашних запасов. По ее словам, ревизия холодильника, шкафов и морозильной камеры помогает составить меню с учетом уже купленных продуктов и отказаться от лишних трат.