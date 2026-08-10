Писатели назвали привычки, помогающие сохранить брак на долгие годы

10 августа 2026, 07:38

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Американская писательница Наоми Алдорт посоветовала супругам не спешить с обвинениями во время ссор. По ее мнению, перед разговором стоит допустить, что близкий человек руководствовался добрыми намерениями, даже если его поступок вызвал раздражение. Об этом сообщает HuffPost.