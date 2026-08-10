Писатели назвали привычки, помогающие сохранить брак на долгие годы
Американская писательница Наоми Алдорт посоветовала супругам не спешить с обвинениями во время ссор. По ее мнению, перед разговором стоит допустить, что близкий человек руководствовался добрыми намерениями, даже если его поступок вызвал раздражение. Об этом сообщает HuffPost.
Алдорт отметила, что разногласия неизбежны даже в счастливых семьях. Она призвала начинать выяснение отношений с попытки понять мотивы мужа или жены. Такой подход дает отношениям шанс пережить конфликт без взаимных обид.
Писатель Перри Соломон назвал основой прочного союза внимательное отношение к словам супруги. Он рекомендовал не ограничиваться молчаливым слушанием, а разбираться в переживаниях и смысле сказанного. Соломон добавил, что забота и конкретные поступки часто говорят убедительнее любых обещаний.
Писательница Джой Фокс, в свою очередь, предложила партнерам сохранять личное пространство. Супругам полезно находить общие увлечения, однако каждому важно оставлять время для собственных интересов и занятий.
Хорошим вариантом могут стать прогулки, походы выходного дня или совместные поездки по новым местам. Необязательно планировать дорогие путешествия — иногда достаточно выбрать незнакомый район города, посетить музей, выставку, ферму или историческое место. Такие занятия дают повод чаще разговаривать, обсуждать впечатления и создавать общие воспоминания.
Супругам также могут подойти творческие увлечения: кулинария, фотография, рисование, танцы, музыка или создание домашнего сада. Например, можно раз в неделю готовить блюдо новой кухни, пройти несколько уроков танцев или вместе выращивать растения на балконе. В творческих занятиях не нужен высокий результат: главное — удовольствие от процесса и возможность поддерживать друг друга.
Если одному из партнеров ближе активность, а другому — спокойный отдых, стоит искать компромиссные форматы. Это могут быть настольные игры, велосипедные прогулки, плавание, йога, волонтерство или совместное изучение иностранного языка. Общее увлечение не должно превращаться в обязанность — полезнее воспринимать его как регулярное время для пары, в котором есть интерес, уважение к вкусам друг друга и немного легкости.
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