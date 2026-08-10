Стало известно, как спасти лапы питомца от горячего асфальта

10 августа 2026, 08:59

Ветеринар Фроленко: горячий асфальт может вызвать ожог у питомца

Фото: iStock/Julia Suhareva

Летом асфальт, плитка и другие городские покрытия могут нагреваться до 50–70 градусов, что может вызвать ожог лап. Как уберечь питомца, в беседе с «Газетой.Ru» сообщила ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.