Стало известно, как спасти лапы питомца от горячего асфальта
Летом асфальт, плитка и другие городские покрытия могут нагреваться до 50–70 градусов, что может вызвать ожог лап. Как уберечь питомца, в беседе с «Газетой.Ru» сообщила ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.
Среди первых симптомов ожога у питомца можно выделить покраснение подушечек лап, хромоту, постоянное поджимание и облизывание лап, а также скуление. В более тяжелых случаях могут образоваться пузыри.
Чтобы предотвратить травмы, рекомендуется гулять с питомцем рано утром, до 10 часов, и вечером, после 18 часов. Выбирайте маршруты, проходящие по траве и в тени деревьев, избегайте прогулок по асфальту. Если это невозможно, наденьте на животное специальную обувь.
Если ваш питомец все же получил ожог, аккуратно охладите его лапы прохладной водой и незамедлительно обратитесь в ветеринарную клинику. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно вскрывать пузыри, если они появились. Также избегайте обработки спиртосодержащими средствами, так как это может усугубить ожог, заключила Фроленко.
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