PR-директор «Мамбы» назвала самые привлекательные профессии для знакомств

10 августа 2026, 08:59

Фото: iStock/Lacheev

Профессия способна повлиять на интерес к анкете в дейтинг-сервисе, рассказала PR-директор сервиса «Мамба» Наталья Красильникова. Особенно привлекательными пользователи считают врачей, тренеров, пилотов, спасателей, пожарных, IT-специалистов и людей творческих специальностей.