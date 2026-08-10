PR-директор «Мамбы» назвала самые привлекательные профессии для знакомств
Профессия способна повлиять на интерес к анкете в дейтинг-сервисе, рассказала PR-директор сервиса «Мамба» Наталья Красильникова. Особенно привлекательными пользователи считают врачей, тренеров, пилотов, спасателей, пожарных, IT-специалистов и людей творческих специальностей.
В беседе с «Газетой.Ru» Красильникова посоветовала не ограничиваться названием должности. Короткий рассказ о любимом деле помогает раскрыть характер владельца профиля и дает собеседнику тему для первого сообщения.
Врач, пилот или спортивный наставник часто воспринимается как человек, обладающий ответственностью, уверенностью и умением сохранять спокойствие. При этом уровень дохода не всегда становится решающим фактором: людям важнее понять интересы и образ жизни потенциального партнера.
Исследование «Мамбы» показало, что 80% опрошенных россиянок обращают внимание на работу мужчины при первом знакомстве. Почти половина участниц — 48% — назвали профессию врача наиболее привлекательной. Мужчины, по словам эксперта, чаще оценивают характер девушки и ее отношение к будущим отношениям, чем карьеру и заработок.
Красильникова предупредила, что длинный список достижений способен создать ощущение дистанции. Негативно воспринимаются и фразы о работе «ради ипотеки» — они выдают усталость и неудовлетворенность.
Вместо сухого указания специальности архитектор может написать, что создает пространства для счастливой жизни, а свадебный фотограф — что сохраняет эмоции влюбленных. В анкете стоит показать личный смысл работы, а не пересказывать резюме.
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