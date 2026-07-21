Эксперт назвала расход калорий при катании на роликах
Руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта сети студий балета и растяжки LEVITA Анна Кравченко рассказала, что за час катания на роликах можно израсходовать 400–800 килокалорий. Точный показатель зависит от темпа, веса, навыков спортсмена и особенностей маршрута.
Неторопливая поездка по ровной дорожке с остановками требует меньше энергии. Расход растет во время ускорений, маневров и подъемов. Интенсивное катание с длинными отрезками движения приближает показатель к верхней отметке.
В беседе с «Газетой.Ru» она добавила, что ролики задействуют ягодицы, мышцы бедер и голеней, а также кор, отвечающий за устойчивость корпуса и осанку. При активном стиле в работу включается верхняя часть тела. Такая нагрузка улучшает выносливость, баланс, координацию и ловкость.
Эксперт посоветовала совмещать роликовые прогулки с занятиями в студии или фитнес-клубе. Одной-двух поездок в неделю достаточно, чтобы добавить кардиоактивности и увеличить общий объем движения.
При выборе роликов важно учитывать уровень подготовки, стиль катания и размер ноги. Начинающим лучше подойдут фитнес-ролики с устойчивой рамой, колесами средней жесткости и надежной фиксацией стопы: шнуровкой, баклей и пяточным ремнем. Ботинок должен плотно облегать ногу, но не сдавливать пальцы и не вызывать онемения. Примерять ролики рекомендуется в носках, в которых планируется кататься, а перед покупкой — немного постоять в них и проверить, не заваливается ли стопа внутрь или наружу.
Защита при катании обязательна, особенно для новичков и детей. Минимальный комплект включает шлем, наколенники, налокотники и защиту для запястий: именно ладони, колени и локти чаще всего страдают при падениях. Шлем должен соответствовать размеру головы, плотно сидеть и не смещаться при поворотах. Для безопасных первых тренировок стоит выбрать ровную площадку без машин, пешеходов и резких спусков, а также заранее освоить торможение и технику падения — лучше опускаться на защиту коленей и локтей, не выставляя прямые руки вперед.
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