Эксперт назвала расход калорий при катании на роликах

21 июля 2026, 08:09

Фитнес-эксперт Кравченко: за час катания на роликах сжигается 400–800 ккал

Фото: iStock/humonia

Руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта сети студий балета и растяжки LEVITA Анна Кравченко рассказала, что за час катания на роликах можно израсходовать 400–800 килокалорий. Точный показатель зависит от темпа, веса, навыков спортсмена и особенностей маршрута.