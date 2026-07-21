В Роспотребнадзоре дали советы, которые помогут туристам не заболеть за границей
Есть несколько правил, которые помогут российским туристам минимизировать риски для здоровья во время зарубежных поездок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора.
Согласно материалу, перед выездом из страны стоит уточнить у туроператора эпидемиологическую обстановку в месте назначения и убедиться, что медицинская страховка оформлена корректно. В питании важно выбирать только качественные продукты и бутилированную воду, не использовать лёд из сырой воды, а мясо, рыбу и морепродукты обязательно подвергать термической обработке. Овощи и фрукты следует тщательно мыть.
Также не стоит пробовать незнакомые блюда, покупать еду на рынках или принимать угощения от местных жителей – лучше отдавать предпочтение товарам в фабричной упаковке из магазинов. Еще одним важным моментом является соблюдение правил личной и общественной гигиены.
Для защиты от насекомых лучше всего помогут репелленты, однако при обнаружении укусов или кожных высыпаний надо немедленно обратиться к врачу. Не лишним будет заранее сделать все необходимые прививки, особенно против кори и других инфекций.
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