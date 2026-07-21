В Роспотребнадзоре дали советы, которые помогут туристам не заболеть за границей

21 июля 2026, 01:37

Роспотребнадзор: Туристам важно помнить про гигиену, чтобы не заболеть за границей

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Есть несколько правил, которые помогут российским туристам минимизировать риски для здоровья во время зарубежных поездок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора.