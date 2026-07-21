Раскрыты главные правила удачной прелюдии

21 июля 2026, 07:46

Пользовательницы Reddit назвали основные правила удачной прелюдии

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Участницы раздела AskReddit поделились советами для мужчин о предварительных ласках и эмоциональной близости с партнершей. Чаще всего они призывали не спешить и уделять больше внимания реакции женщины. Об этом сообщает Reddit.