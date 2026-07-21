Россиянам рассказали, сколько минут есть на спасение ушедшего под воду человека

21 июля 2026, 03:32

РИА Новости: На спасение ушедшего под воду при купании человека есть около шести минут

Фото: iStock/rosgwenn

У человека, ушедшего под воду во время купания, есть не более шести минут на спасение. Когда рядом нет профессионалов, надо действовать стремительно. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Мособпожспас».





По словам сотрудников ведомства, чтобы захлебнуться и погрузиться под воду, достаточно всего одной минуты. При этом самый высокий шанс на спасение будет у тех, кто пробыл на глубине не больше шести минут.



Распознать тонущего можно по характерным признакам: широко раскрытые глаза с отсутствующим взглядом, рот приоткрыт в попытке вдохнуть, руки раскинуты в стороны. Более того, голова утопающего обычно то появляется над водой, то исчезает. В некоторых случаях она просто запрокинута назад.



Если же человек уже ушёл на дно, требуется нырнуть за ним и начать поиски – иногда требуется несколько попыток. Обнаружив пострадавшего, следует взять его за руки или волосы, резко оттолкнуться от дна и вытащить на поверхность, при этом лицо утонувшего всё время должно оставаться над водой при движении к берегу.