Россиянам рассказали, сколько минут есть на спасение ушедшего под воду человека
У человека, ушедшего под воду во время купания, есть не более шести минут на спасение. Когда рядом нет профессионалов, надо действовать стремительно. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Мособпожспас».
По словам сотрудников ведомства, чтобы захлебнуться и погрузиться под воду, достаточно всего одной минуты. При этом самый высокий шанс на спасение будет у тех, кто пробыл на глубине не больше шести минут.
Распознать тонущего можно по характерным признакам: широко раскрытые глаза с отсутствующим взглядом, рот приоткрыт в попытке вдохнуть, руки раскинуты в стороны. Более того, голова утопающего обычно то появляется над водой, то исчезает. В некоторых случаях она просто запрокинута назад.
Если же человек уже ушёл на дно, требуется нырнуть за ним и начать поиски – иногда требуется несколько попыток. Обнаружив пострадавшего, следует взять его за руки или волосы, резко оттолкнуться от дна и вытащить на поверхность, при этом лицо утонувшего всё время должно оставаться над водой при движении к берегу.