Эксперт назвала самые удачные месяцы для поиска работы в 2027 году
Доцент Базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева назвала весну и начало осени наиболее подходящими периодами для смены работы в 2027 году. По ее оценке, больше шансов найти подходящую вакансию появится с февраля по апрель, а затем в сентябре и октябре.
В беседе с «Газетой.Ru» Мирзабалаева пояснила, что после новогодних каникул работодатели распределяют бюджеты, формируют кадровые планы и определяют потребность в специалистах. После этого компании чаще начинают подбор персонала. Осенью активность возвращается вместе с руководителями из отпусков и стартом новых задач.
График найма отличается в зависимости от сферы. IT-компании и финансовые организации ищут сотрудников почти круглый год, ориентируясь на финансирование и запуск проектов. Строительные компании активнее открывают позиции с марта до мая. В ретейле, логистике и туризме спрос на временный персонал растет перед праздниками и в высокий сезон.
В аграрном секторе работников чаще ищут с началом полевых работ и до окончания уборочной кампании. Образовательные учреждения усиливают подбор кадров накануне нового учебного года.
Менее удачными для трудоустройства эксперт считает май, июль, август, декабрь и первые недели января. В эти месяцы праздники и отпуска замедляют согласование кандидатов, а встречи с работодателями нередко переносят.
Экономист посоветовала не уходить с текущего места в период снижения активности на рынке без накоплений. Начинать рассылку резюме стоит заранее — примерно за один-два месяца до планируемой даты выхода. Руководителям следует закладывать на поиск новой позиции от трех до шести месяцев.
В 2027 году перспективными могут стать предприятия реального сектора, расширяющие команды на фоне импортозамещения и внедрения технологий. Соискателям помогут востребованные компетенции и несколько вариантов трудоустройства: это даст больше возможностей при обсуждении зарплаты и условий.
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