Эксперт назвала самые удачные месяцы для поиска работы в 2027 году

28 сентября 2026, 08:06

Экономист Мирзабалаева: активный наем в 2027 году будет весной и в начале осени

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Доцент Базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева назвала весну и начало осени наиболее подходящими периодами для смены работы в 2027 году. По ее оценке, больше шансов найти подходящую вакансию появится с февраля по апрель, а затем в сентябре и октябре.