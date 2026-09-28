Скоро россияне смогут пополнять счета в банке через сторонние банкоматы
С 1 октября 2026 года россияне смогут пополнять банковские счета наличными через банкоматы сторонних кредитных организаций с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Это следует из указания Банка России, зарегистрированного Минюстом РФ.
Решение о внедрении такой услуги каждый банк будет принимать самостоятельно. При этом устанавливаются лимиты: за одну операцию можно внести не более 25 тысяч рублей, за календарные сутки — до 50 тысяч рублей, за месяц — до 200 тысяч рублей.
Операционный центр СБП будет проверять соблюдение указанных правил и передавать информацию о результатах банку, в котором открыт счет получателя. Напомним, что сейчас пополнить счет наличными можно через устройства своего банка или его партнеров.
Ранее директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев озвучил россиянам правила создания финансовой подушки безопасности. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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