Россиян предупредили, что акулы продолжат подходить к берегам Приморья

28 сентября 2026, 06:15

Академик Кульчин: Акулы продолжат подходить к берегам Приморья из-за потепления

Фото: iStock/Nautilus Creative

Акулы продолжат подходить к берегам Приморья на фоне глобального потепления океана. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости председатель Дальневосточного отделения РАН академик Юрий Кульчин.





По его словам, акулы в этих водах были всегда. Однако процесс не остановится в ближайшем будущем, и новые инвазии продолжат появляться. Кульчин объяснил, что потепление воды часто ведет к такому результату: например, именно по этой причине там, где раньше не ожидали, стал плавать тунец.



