Россиян предупредили, что акулы продолжат подходить к берегам Приморья
Академик Кульчин: Акулы продолжат подходить к берегам Приморья из-за потепления
Акулы продолжат подходить к берегам Приморья на фоне глобального потепления океана. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости председатель Дальневосточного отделения РАН академик Юрий Кульчин.
По его словам, акулы в этих водах были всегда. Однако процесс не остановится в ближайшем будущем, и новые инвазии продолжат появляться. Кульчин объяснил, что потепление воды часто ведет к такому результату: например, именно по этой причине там, где раньше не ожидали, стал плавать тунец.
Россиянин голыми руками поймал двухметровую акулу и вытащил её на берег за хвост
Чтобы бороться с проблемой опасной рыбы у берегов, в местах отдыха можно использовать противоакульи сети. Ученые способны дать рекомендации по их параметрам и установке.
Кульчин добавил, что из-за постепенного нагревания океана сложности также могут возникнуть у лососевых. Для них принципиальна температура воды в период нереста, и ее повышение приводит к тому, что рыба перестает заходить в реки. Это может снизить подходы лосося на Сахалине и Камчатке.