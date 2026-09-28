Лисички назвали источником клетчатки и витамина D, но не заменой мясу
Заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Быстров рассказал о пищевой ценности лисичек и предостерег от завышенных ожиданий от этих грибов.
В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что лисички содержат витамины группы B, минералы и пищевые волокна при небольшой калорийности. Однако грибные блюда стоит считать частью разнообразного меню, а не полноценной альтернативой привычным продуктам.
Лисички способны вырабатывать витамин D под воздействием солнечного света. Этот элемент участвует в поддержании прочности костей и усвоении кальция. При этом его объём зависит от места сбора, условий роста и последующей обработки грибов. По словам специалиста, порция лисичек не гарантирует покрытие ежедневной потребности в витамине D и не поможет самостоятельно устранить его дефицит.
Клетчатка в грибах поддерживает общее потребление пищевых волокон. В то же время хитин в составе клеточных оболочек плохо переваривается. Из-за большой порции у людей с чувствительным желудком может появиться тяжесть.
Эксперт подчеркнул, что свежие лисички содержат много влаги и не слишком много белка. Их лучше подавать с овощами, крупами или яйцами, не рассчитывая на них как на главный белковый продукт. Быстров отдельно призвал не считать грибы средством против паразитов: лабораторные исследования экстрактов не подтверждают лечебный эффект для человека.
Калорийность блюда во многом определяет способ приготовления. Масло, сливки и жарка заметно повышают его энергетическую ценность. Кроме того, лесные грибы могут впитывать загрязняющие вещества, поэтому их нельзя употреблять сырыми.
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