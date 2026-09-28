Лисички назвали источником клетчатки и витамина D, но не заменой мясу

28 сентября 2026, 07:46

Технолог Быстров: лисички содержат витамин D и клетчатку, но не заменяют мясо

Фото: iStock/laigor

Заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Быстров рассказал о пищевой ценности лисичек и предостерег от завышенных ожиданий от этих грибов.