Эксперт назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

28 сентября 2026, 08:44

Специалист Санина: для отпуска в 2027 году выгодны март, апрель, июль и август

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Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина посоветовала планировать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре или декабре 2027 года. В каждом из этих месяцев россиян ждут 22 рабочих дня, поэтому отпускные меньше повлияют на итоговый доход.