Эксперт назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина посоветовала планировать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре или декабре 2027 года. В каждом из этих месяцев россиян ждут 22 рабочих дня, поэтому отпускные меньше повлияют на итоговый доход.
В беседе с RT специалист пояснила, что размер отпускных зависит от среднего дневного заработка. Чем больше рабочих дней приходится на месяц, тем ниже стоимость одного трудового дня и тем выгоднее использовать отпуск.
Менее удачными для отдыха с финансовой точки зрения станут январь, где насчитывается 15 рабочих дней, а также февраль и май — по 19. В ноябре рабочий график включает 20 дней.
Приоритет можно отдать не сохранению дохода, а продолжительности отдыха. В этом случае стоит присоединить отпуск к государственным праздникам. Например, пять дней с 11 по 15 января дадут возможность отдыхать 17 дней подряд — с 1 по 17 января. Однако такой вариант заметнее отразится на заработке.
Три отпускных дня с 24 по 26 февраля продлят отдых до восьми дней — с 21 по 28 февраля. Если оформить отпуск с 9 по 12 марта, перерыв в работе составит девять дней, с 6 по 14 марта.
Самым продолжительным вариантом Санина назвала майские праздники: четыре отпускных дня позволят получить десять дней непрерывного отдыха. Всего производственный календарь на 2027 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.
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