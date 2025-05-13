Эксперт назвала самый выгодный для отпуск месяц лета

Фото: iStock/sandsun
По словам директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлии Саниной, самым выгодным месяцем для отпуска летом является июль. Об этом эксперт рассказала в беседе с RT.
«Если рассматривать период с июня по август 2025 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь», — заявила агентству эксперт.
Как объяснила Санина, выгодность месяца определяется количеством в нем рабочих дней. Чем их меньше, тем выгоднее работнику брать отпуск. При этом согласно закону, число выходных и рабочих дней не влияет на заработную плату сотрудника, у которого есть оклад.
Читайте также:
Ани Лорак, Ольга Бузова и Анастасия Костенко: Для каких звезд Мальдивы стали местом бракосочетания
Экономист назвала зарплату, гарантирующую россиянам среднюю пенсию
Экономист дал совет, как накопить деньги на мечту
Иван Мусатов