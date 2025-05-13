Ани Лорак, Ольга Бузова и Анастасия Костенко: Для каких звезд Мальдивы стали местом бракосочетания

Мальдивы стали для многих райским местом и островом, о посещении которого остается только мечтать. При этом звезды российского шоу-бизнеса не только отдыхают там, но и могут себе позволить даже отпраздновать свадьбу. Кто организовал бракосочетание на Мальдивах, читайте в этом материале.