Ани Лорак, Ольга Бузова и Анастасия Костенко: Для каких звезд Мальдивы стали местом бракосочетания

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Мальдивы стали для многих райским местом и островом, о посещении которого остается только мечтать. При этом звезды российского шоу-бизнеса не только отдыхают там, но и могут себе позволить даже отпраздновать свадьбу. Кто организовал бракосочетание на Мальдивах, читайте в этом материале.
Ани Лорак и Исаак Виджраку
Ани Лорак с мужем (Фото: Instagram* @anilorak)
Совсем недавно певица Ани Лорак сыграла свадьбу с испанцем и преподавателем йоги Исааком Виджраку на Мальдивах. До последнего бракосочетание скрывалось. Как оказалось, супруги выбрали знаменательную дату для праздника — 14 февраля.
«Нас постоянно окружает большое количество людей, работа, поездки, а мы хотели чего-то особенного, только для нас двоих. Хотели просто отпраздновать нашу любовь без посторонних. Только она и я. Очень часто во время свадьбы молодожены не отдыхают, а больше стрессуют, вся подготовка и само мероприятие перестают быть для них праздником», — объясняет журналистам Виджраку.
Пара после праздника осталась на острове и провела там медовый месяц. По признанию Исаака, они с Лорак ничего не планировали и само мероприятие состоялось внезапно.
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Ольга Бузова и Давид Манукян (Дава)
Ольга Бузова (Фото: Telegram-канал @byzovahouse)
Ольга Бузова и Дава сыграли свадьбу на Мальдивах еще в 2021 году. Звезда признавалась, что абсолютно счастлива с блогером. При этом вскоре пара рассталась. Как позже призналась Бузова, со стороны Давы началось давление и даже измены. Сам блогер опровергал все обвинения Ольги.
«Вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю: не задавайте больше никаких вопросов» — делилась с фанатами Бузова после расставания.
Разрыв привел к тому, что Ольга до сих пор остается одинока. Сам Дава женился на Мари Краймбрери и у них уже появился общий ребенок.
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (фото: Instagram* / tarasov23)
Мальдивы стали для Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова уже привычным местом для отпуска. К тому же у пары имеется особое отношение к этом месту, вед именно здесь футболист и модель сыграли свадьбу. Торжество проходило согласно местным традициям.
Несмотря на то, что супруги являются многодетными родителями, Костенко до сих пор припоминают, как она увела Тарасова у Ольги Бузовой. На тот момент Дмитрий являлся успешным футболистом, но теперь вынужден сидеть без работы. Пара снимает жилье и ждет предложений о сотрудничестве.
При этом Костенко не унывает и подчеркивает, что на первом месте у нее семья.
«Сейчас так много клише вроде „абьюзер“ и „жертва“, что хочется напомнить каждому — смотреть на себя и оставаться человеком. Ломать — не строить, пока ты живешь и дышишь, можно все изменить и наслаждаться жизнью… вдвоем», — цитирует Костенко Starhit.
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Иван Мусатов