Эксперт объяснил, как должна оплачиваться работа в ночное время
Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
По его словам, которые приводит телеканал RT, минимальный размер повышения оплаты труда за ночную работу устанавливается правительством РФ и составляет 20% часовой тарифной ставки за каждый час работы с 22 до 6 часов. Специалист отметил, что, если оплата за час составляет 500 рублей, а сотрудник отработал четыре часа ночью, минимальная доплата составит 2400 рублей вместо двух тысяч.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за ночную работу определяются коллективным договором, локальными нормативными актами или трудовым договором, резюмировал эксперт.
Ранее директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева рассказала, что гражданин России может взять ежегодный оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней подряд, если дни отдыха были заранее согласованы и внесены в график отпусков.
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