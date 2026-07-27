Эксперт объяснил, как должна оплачиваться работа в ночное время

27 июля 2026, 08:51

Доцент Балынин напомнил о повышенной оплате работы в ночное время

Фото: iStock/Jun

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.