Эксперт предупредил владельцев ипотечных квартир об одном запрете
RT: банк может запрещать сдавать ипотечную квартиру в аренду
Перед сдачей ипотечной квартиры внаем необходимо проверить кредитный договор — банки часто прописывают прямой запрет или обязательное согласование. Об этом предупредил директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.
По его словам, которые приводит телеканал RT, на практике это условие соблюдают не всегда — если платежи по ипотеке поступают своевременно, банк обычно не интересуется тем, как используется залоговая квартира.
«Поэтому многие владельцы ипотечных квартир фактически сдают их в аренду и никогда не сталкиваются с вопросами от банка», — пояснил эксперт.Однако риски проявляются при возникновении сложностей между заемщиком и банком: нарушение запрета может стать основанием для требования досрочного исполнения обязательств по кредиту, а в случае отказа — обращения в суд.
Чернокульский рекомендовал внимательно изучать ипотечный договор. При наличии запрета на сдачу жилья в аренду следует направить запрос кредитору для официального согласования.
Также специалист посоветовал оформлять отношения с арендатором официально: заключать письменный договор найма и фиксировать состояние квартиры в акте приема-передачи. Не менее важно своевременно вносить платежи по ипотеке. При обслуживании кредита без просрочек и надлежащем состоянии жилья у банка нет экономических причин инициировать конфликт с заемщиком.