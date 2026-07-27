Эксперт предупредил владельцев ипотечных квартир об одном запрете

27 июля 2026, 09:03

RT: банк может запрещать сдавать ипотечную квартиру в аренду

Фото: iStock/Evkaz

Перед сдачей ипотечной квартиры внаем необходимо проверить кредитный договор — банки часто прописывают прямой запрет или обязательное согласование. Об этом предупредил директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.





По его словам, которые приводит телеканал RT, на практике это условие соблюдают не всегда — если платежи по ипотеке поступают своевременно, банк обычно не интересуется тем, как используется залоговая квартира.

«Поэтому многие владельцы ипотечных квартир фактически сдают их в аренду и никогда не сталкиваются с вопросами от банка», — пояснил эксперт.