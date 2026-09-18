Эксперт назвала украшения, которые помогают сделать образ свежее
Категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова рассказала, какие украшения могут визуально освежить образ.
Рекомендациями специалист поделилась с изданием «Петербургский дневник». По словам эксперта, универсальных аксессуаров, которые подошли бы всем, не существует. При выборе украшений важно учитывать форму лица, прическу, стиль одежды и пропорции фигуры. Обладательницам круглого лица Изнова посоветовала обратить внимание на серьги с вертикальным силуэтом: подвески, капли и вытянутые овалы. Они помогают зрительно удлинить контур лица. Для вытянутого лица, напротив, подойдут серьги средней длины, небольшие кольца и более объемные модели.
Если волосы собраны, серьги становятся главным акцентом образа — в этом случае удачно смотрятся удлиненные и подвижные варианты. При распущенных волосах лучше выбрать лаконичные украшения, которые не потеряются в прическе. Визуально удлинить шею помогут тонкие цепочки с небольшими кулонами, а также несколько украшений разной длины. Массивные колье, плотно прилегающие к шее, могут, наоборот, утяжелить верхнюю часть силуэта.
Эксперт также отметила, что строгие гарнитуры из одинаковых серег, кольца и подвески постепенно теряют актуальность. Более современно выглядят украшения, объединенные общим настроением, стилем или оттенком металла, но не повторяющие друг друга буквально. Сочетание золота и серебра, по словам Изновой, также допустимо. Микс металлов делает образ менее формальным и хорошо подходит для повседневного гардероба. Вместо одного крупного кольца можно использовать несколько тонких моделей на разных пальцах.
Кроме того, украшения следует выбирать с учетом одежды: базовые вещи можно дополнить заметными акцентами, а наряды с ярким принтом, сложной фактурой или обилием декора лучше сочетать со сдержанными аксессуарами.
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