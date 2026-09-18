IT-эксперт предупредил о рисках дешевых пауэрбанков для смартфона

18 сентября 2026, 09:10

IT-эксперт Зыков: дешевые пауэрбанки могут испортить аккумулятор телефона

Фото: iStock/Aliaksandr Bahdanovich

Главный редактор информационно-аналитического IT-издания «Рунет» Владимир Зыков предупредил, что бюджетные пауэрбанки неизвестных марок способны сократить срок службы аккумулятора смартфона.