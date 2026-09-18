IT-эксперт предупредил о рисках дешевых пауэрбанков для смартфона
Главный редактор информационно-аналитического IT-издания «Рунет» Владимир Зыков предупредил, что бюджетные пауэрбанки неизвестных марок способны сократить срок службы аккумулятора смартфона.
По словам специалиста, производители недорогих устройств часто снижают расходы на электронику управления зарядкой. Из-за этого внешний аккумулятор способен подавать нестабильное напряжение и не реагировать на перепады в электросети. Такие проблемы создают дополнительную нагрузку на контроллер питания телефона.
Зыков в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что опасность для литий-ионной батареи представляет перегрев. Риск повышается, если владелец заряжает смартфон и в то же время запускает игры, записывает видео или пользуется навигацией в машине под прямыми солнечными лучами. Высокая температура ускоряет износ аккумулятора.
Качественные пауэрбанки и современные смартфоны используют контроллеры питания. Телефон самостоятельно определяет подходящие параметры зарядки, после чего внешний аккумулятор подает безопасный объем тока и напряжения.
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