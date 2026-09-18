Юрист разъяснил, кому достаются яблоки, упавшие с соседского дерева
Юрист Юрий Александров считает, что плоды, оказавшиеся на территории другого владельца, могут перейти в его собственность. По его мнению, сосед должен заранее исключить падение урожая за пределы своей земли.
В беседе с «Аргументами недели» Александров сослался на статью 261 Гражданского кодекса РФ. Она закрепляет за хозяином участка права на почвенный слой и растения, растущие на его территории. Если яблоко упало на чужую землю, владелец этого надела вправе его забрать, полагает юрист.
При этом доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова обращает внимание на статью 136 ГК РФ. Согласно этой норме, плоды принадлежат собственнику дерева. Поэтому спор о яблоках у забора может иметь разные правовые трактовки.
Хозяин земли вправе не пускать соседа во двор за упавшим урожаем. Однако срезать свисающие ветви без предварительной договорённости не стоит: такие действия способны привести к претензиям о повреждении чужого имущества.
Эксперты рекомендуют решать вопрос мирно. Владельцам участков лучше заранее обсудить сбор плодов и уход за деревом. При посадке яблонь важно соблюдать расстояние от границы: для среднерослых сортов оно составляет минимум два метра, для высоких — четыре метра.
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