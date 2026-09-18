Юрист разъяснил, кому достаются яблоки, упавшие с соседского дерева

18 сентября 2026, 15:22

Юрист Александров: упавшее на ваш участок яблоко становится вашей собственностью

Фото: iStock/Jules_Kitano

Юрист Юрий Александров считает, что плоды, оказавшиеся на территории другого владельца, могут перейти в его собственность. По его мнению, сосед должен заранее исключить падение урожая за пределы своей земли.