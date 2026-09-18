«Затяжная хмарь»: Москвичей предупредили о резком похолодании и ливнях
Синоптик Тишковец: на следующей неделе Москву накроют ливни, ветер и листопад
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на следующей неделе в столице пройдут интенсивные ливни, подует порывистый ветер и начнётся листопад.
Как сообщает его слова Агентство городских новостей «Москва», осень перестанет притворяться летом.
«На Русской равнине, как по команде, и с северо-запада, и с юга будут активированы мощные циклонические вихри. Показания барометров рухнут на самое барическое дно. <…> Влажность увеличится до 90–100%, предвещающая затяжные дожди, ветер ожидается резким и порывистыми — начнётся листопад», — заявил синоптик.Тишковец отметил, что интенсивные ливни ожидают москвичей 22 сентября и 24 сентября. За 48 часов выпадет до 44–49 мм осадков, а за неделю — до 75% месячной нормы. Эксперт уточнил, что температура понизится. Погоду предстоящей недели он охарактеризовал как затяжную хмарь.