Эксперт Неверова: не стоит перегружать школьников учебой на новогодних каникулах

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Не стоит перегружать школьников учебой на новогодних каникулах, пытаясь тем самым «подтянуть хвосты» по программе. Об этом заявила руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова. По ее словам, лучше сходить с детьми в музей, посвященный пройденной на уроке теме, посмотреть фильмы на иностранном языке или заняться чтением любимых произведений.
«Школьников младшего возраста не стоит загружать заданиями, им подойдут развивающие игры. В средней школе также большую часть времени стоит посвящать игровому освоению материала, а при работе с учениками старших классов можно применять более серьезные методы», — поделилась эксперт в беседе с «Известиями».В то же время стало известно, какие желания будут загадывать россияне в новогоднюю ночь. Как сообщает RT со ссылкой на опрос «Работы.ру», самыми популярными желаниями стало здоровье для себя и близких, год без потрясений и собственное счастье.
«В топ-5 самых популярных вариантов вошли и материальные блага: найти чемодан с 1 млн рублей (25%) и покупка недвижимости или автомобиля (24%)», — приводит телеканал выводы исследования.Читайте также:
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