Россельхознадзор пресёк ввоз в Подмосковье более 21 тонны заражённых мандаринов

Фото: iStock / nitrub
Партия турецких мандаринов массой более 21 тонн не прошла фитосанитарный контроль в Подмосковье. Проверка выявила карантинный объект, сообщили в Управлении Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«В мандаринах обнаружили средиземноморскую плодовую муху в жизнеспособном состоянии. Её наличие подтвердила лабораторная экспертиза. Владелец груза получил уведомление о принятии мер в отношении заражённой продукции. Собственник согласился провести обеззараживание», – говорится в сообщении.Ранее Республиканский фумигационный отряд обеззаразил всю партию мандаринов из Турции. Повторная экспертиза подтвердила безопасность продукции.
Читайте также:
Врач рассказала, как избежать аллергии на мандарины в Новый год
В подмосковном Минсельхозпроде рассказали, какие мандарины нельзя покупать
Мандариновые поставки из Абхазии в Москву продолжатся, несмотря на беспорядки
Лора Луганская