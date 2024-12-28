Россельхознадзор пресёк ввоз в Подмосковье более 21 тонны заражённых мандаринов

«Общая площадь новых корпусов высотой от десяти до пятнадцати этажей составляет 53,4 тыс. квадратных метров. В домах есть квартиры с отделкой в двух разных стилях на выбор и без отделки. На первых этажах зданий есть помещения для хранения колясок, а также коммерческие помещения с отдельным входом с улицы», — говорится в сообщении.

