Эксперт объяснил, что мешает появлению женского такси в Москве

28 июля 2026, 16:50

Для запуска такси с женщинами-водителями потребуется изменить условия работы

Фото: Istock / Yaraslau Mikheyeu

В Москве может появиться женское такси, однако для реализации такой идеи необходимо решить ряд проблем на рынке перевозок. Об этом Москве 24 рассказал председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.





Поводом для обсуждения стало видео москвички, которая предложила создать специальный женский тариф в такси. Девушка отметила, что многим пассажиркам было бы спокойнее ездить в автомобиле с женщиной-водителем, особенно в вечернее и ночное время.



Эксперт отметил, что подобные проекты в столице уже пытались запускать. Однако существовавшее ранее женское такси не смогло выдержать конкуренцию с крупными агрегаторами и в итоге прекратило работу.



По словам Попкова, для появления такого сервиса сейчас потребуется не только наличие водителей, но и серьёзная финансовая поддержка. Одной из главных проблем он назвал высокие комиссии со стороны агрегаторов, из-за которых небольшим компаниям сложно конкурировать на рынке.





«Есть женщины-водители, которые водят аккуратно, не торопятся, в машине приятный запах. Но дело не в спросе на их услуги, а в условиях работы», — отметил специалист.