Власти Татарстана намерены ужесточить правила содержания домашних животных
Власти Татарстана намерены ужесточить правила содержания домашних животных. Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ, разработанный Главным управлением ветеринарии, в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу. Об этом пишет «Татар-информ».
В случае утверждения документа будут введены два новых ограничения и уточнены два существующих. В частности, запретят содержать в коммунальной квартире или жилом помещении, используемом несколькими семьями, собак из списка потенциально опасных пород (перечень был утвержден постановлением Правительства РФ от 29 июля 2019 года №974).
Также при перемещении собак, чья высота в холке превышает 55 сантиметров, по общим помещениям многоквартирных домов и на придомовых территориях владельцы должны будут использовать короткие (до 1,5 метра) поводки и намордники, учитывая индивидуальные особенности питомцев.
Кроме того, документ дублирует уже действующие запреты на содержание домашних животных в общих помещениях многоквартирных домов и на придомовых территориях. Однако эти понятия будут уточнены.
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