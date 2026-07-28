Хирург предупредил о вреде семечек с кожурой
Шелуха от семечек не переваривается в организме человека, поэтому регулярное употребление кожуры может привести к проблемам со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По его словам, если есть семечки в больших объемах, они могут механически повредить слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывая неприятные ощущения. Регулярное употребление семечек с кожурой может привести к развитию заболеваний, таких как гастрит или синдром раздраженного кишечника.
Кроме того, на кожуре семечек часто скапливаются грязь, пыль и остатки химикатов, которые использовались для обработки растений. Проглатывание такой загрязненной шелухи может увеличить риск кишечных расстройств и попадания в организм вредных бактерий. Основной опасностью является механическое воздействие на желудочно-кишечный тракт и возможное загрязнение, подчеркнул хирург.
Особенно важно быть осторожным с семечками людям, страдающим хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Умнов рекомендует очищать семечки перед употреблением, но не беспокоиться, если случайно проглотили немного кожуры — небольшое количество выйдет из организма естественным образом. Также медик опроверг распространенное мнение о том, что семечки с кожурой могут вызвать воспаление аппендикса.
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