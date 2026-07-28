Хирург предупредил о вреде семечек с кожурой

28 июля 2026, 16:14

Хирург Умнов: постоянное употребление семечек с кожурой может вызвать гастрит

Фото: iStock/Ekaterina79

Шелуха от семечек не переваривается в организме человека, поэтому регулярное употребление кожуры может привести к проблемам со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.