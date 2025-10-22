Медсестра рассказала о похожем на смерть силуэте, который пришел к тяжелобольному пациенту
В США медсестра столкнулась с пугающим видением у кровати тяжело больного пациента. Об этом в своем YouTube-канале рассказала врач Андреа О'Коннор.
Медсестра работала в больнице ночью и поразилась, когда заметила возле кровати умирающего пациента темную фигуру в длинном черном одеянии. Рост силуэта достигал около двух метров.
Работница медицинского учреждения утверждала, что видела эту мрачную тень, напоминающую смерть с косой, по крайней мере дважды во время своего обхода. Пациент в это время проявлял явное беспокойство.
Доктор О'Коннор, занимающаяся сбором необычных историй из больниц по всему миру, отметила, что никогда ранее не сталкивалась с подобным. Тем не менее, она поверила рассказу медсестры.
