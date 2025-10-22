Медсестра рассказала о похожем на смерть силуэте, который пришел к тяжелобольному пациенту

22 октября 2025, 12:33

Медсестра из США рассказала о встрече со смертью у кровати пациента

Фото: iStock/gorodenkoff

В США медсестра столкнулась с пугающим видением у кровати тяжело больного пациента. Об этом в своем YouTube-канале рассказала врач Андреа О'Коннор.