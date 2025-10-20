Офтальмолог перечислила основные причины ощущения песка в глазах
Миргородская: воспаление слезных протоков может вызывать ощущение песка в глазах
Частое ощущение инородного тела или песка в глазах нередко становится поводом для обращения к офтальмологу. Врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Светлана Миргородская рассказала «Известиям» о возможных причинах этого неприятного симптома и раскрыла, когда стоит обратиться к специалисту.
По словам специалиста, вместе с ощущением песка пациенты часто жалуются на жжение, сухость, покраснение и усталость глаз. Основной причиной таких симптомов обычно является синдром сухого глаза – состояние, при котором нарушается состав или количество слезной жидкости.
«Причины этой патологии могут быть разными: нарушение работы мейбомиевых желез, воспаление слезных протоков, гормональные изменения или длительной зрительной нагрузка, например при работе в офисе», – подчеркнула Миргородская.Схожие симптомы наблюдаются при инфекционных и аллергических заболеваниях глаз – конъюнктивите, блефарите, кератите, сопровождающихся зудом, слезотечением и чувствительностью к свету. Также причиной может стать лагофтальм – неполное смыкание век.
Иногда чувство песка связано с побочным действием лекарств – глазных капель, антигистаминных или гормональных препаратов. Неприятные ощущения могут вызвать попадание пыли, мелких частиц или микроповреждения поверхности глаза.
«Если чувство песка не проходит в течение нескольких дней, важно не заниматься самолечением, а обратиться к офтальмологу. Только врач сможет точно определить причину и подобрать адекватное лечение», – подчеркнула Миргородская.Она добавила, что своевременная диагностика помогает сохранить зрение и предотвратить развитие хронических заболеваний глаз. Особенно важны регулярные профилактические осмотры для тех, кто много времени проводит за экраном, пользуется линзами или часто испытывает усталость глаз.