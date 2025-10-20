Офтальмолог перечислила основные причины ощущения песка в глазах

20 октября 2025, 11:50

Миргородская: воспаление слезных протоков может вызывать ощущение песка в глазах

Фото: медиасток.рф

Частое ощущение инородного тела или песка в глазах нередко становится поводом для обращения к офтальмологу. Врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Светлана Миргородская рассказала «Известиям» о возможных причинах этого неприятного симптома и раскрыла, когда стоит обратиться к специалисту.





По словам специалиста, вместе с ощущением песка пациенты часто жалуются на жжение, сухость, покраснение и усталость глаз. Основной причиной таких симптомов обычно является синдром сухого глаза – состояние, при котором нарушается состав или количество слезной жидкости.





«Причины этой патологии могут быть разными: нарушение работы мейбомиевых желез, воспаление слезных протоков, гормональные изменения или длительной зрительной нагрузка, например при работе в офисе», – подчеркнула Миргородская.

«Если чувство песка не проходит в течение нескольких дней, важно не заниматься самолечением, а обратиться к офтальмологу. Только врач сможет точно определить причину и подобрать адекватное лечение», – подчеркнула Миргородская.