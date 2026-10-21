Эксперт объяснил, как добиться уборки в подъезде через жалобу
Жильцы могут добиться уборки в грязном подъезде, если зафиксируют нарушения на фото и видео и направят жалобы в управляющую компанию и жилищную инспекцию. За ненадлежащее содержание общего имущества организацию могут привлечь к административной ответственности. Штраф для компании, по словам эксперта, может достигать 300 тыс. рублей.
Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он напомнил, что уборка подъездов входит в обязанности организации, которая обслуживает многоквартирный дом. При этом расходы на содержание общего имущества жильцы регулярно оплачивают по коммунальным квитанциям.
Если в подъезде скапливаются пыль и мусор, эксперт советует сначала обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Важно записать имя сотрудника, принявшего обращение, и его регистрационный номер. Дополнительно можно подать заявку через приложение «Госуслуги.Дом» или направить коллективное электронное обращение.
Для подтверждения нарушений стоит сфотографировать или снять на видео грязные лестничные пролёты, подоконники и переполненные урны. На материалах желательно зафиксировать дату и время съёмки, а также адрес дома или другие ориентиры, позволяющие установить место.
Если управляющая компания игнорирует обращения, жильцы могут пожаловаться в государственную жилищную инспекцию, приложив собранные доказательства. В претензии можно сослаться на статью 161 Жилищного кодекса РФ и постановление правительства № 290, предусматривающее обязательные работы по содержанию дома, включая сухую и влажную уборку.
После обращения инспекция может провести проверку. По словам Бондаря, за нарушения управляющей компании может грозить штраф от 250 тыс. до 300 тыс. рублей. Руководителя организации также могут оштрафовать на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалифицировать на срок до трёх лет.
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