Эксперт объяснил, как добиться уборки в подъезде через жалобу

21 октября 2026, 11:20

Эксперт Бондарь: за грязь в подъезде УК могут оштрафовать на 300 тысяч

Фото: istockphoto / Dominik Spalek

Жильцы могут добиться уборки в грязном подъезде, если зафиксируют нарушения на фото и видео и направят жалобы в управляющую компанию и жилищную инспекцию. За ненадлежащее содержание общего имущества организацию могут привлечь к административной ответственности. Штраф для компании, по словам эксперта, может достигать 300 тыс. рублей.