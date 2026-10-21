Юрист объяснил, какой штраф грозит за захват парковки во дворе
Жильцы не вправе самовольно занимать часть придомовой территории и устанавливать столбики или другие ограждения, чтобы закрепить за собой парковочное место. Такие действия ограничивают права остальных собственников на пользование общим имуществом и могут повлечь административный штраф. Если нарушитель откажется убрать конструкции добровольно, вопрос можно решить через суд.
Об этом RT рассказал член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. По его словам, за самовольное занятие земельного участка предусмотрена ответственность по статье 7.1 КоАП РФ.
Если кадастровая стоимость участка определена, штраф может составить от 1 до 1,5% этой стоимости, но не менее 5 тыс. рублей. Если кадастровая стоимость не установлена, нарушителю грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
Перед подачей жалобы Машаров советует выяснить, есть ли решение общего собрания собственников о предоставлении парковочного места конкретному жильцу. Для этого можно обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья. Если соответствующего решения нет, следует сообщить о нарушении.
Жильцы могут направить жалобу в УК или ТСЖ, а также обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Ещё один вариант — обратиться в отдел администрации, отвечающий за благоустройство и землепользование.
Если обращения не помогли устранить нарушение, можно подать иск в суд с требованием вернуть придомовую территорию в первоначальное состояние. При положительном решении суда собственника обяжут демонтировать ограждение в установленный срок. Если он этого не сделает, конструкции могут убрать принудительно за его счёт.
При этом эксперт предостерёг жильцов от самостоятельного демонтажа столбиков и ограждений, порчи имущества и конфликтов с соседом. Решать вопрос следует законными способами.
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