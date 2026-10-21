Юрист объяснил, какой штраф грозит за захват парковки во дворе

21 октября 2026, 10:33

За незаконную установку столбиков во дворе грозит штраф от 5 тысяч рублей

Фото: istockphoto / Apriori1

Жильцы не вправе самовольно занимать часть придомовой территории и устанавливать столбики или другие ограждения, чтобы закрепить за собой парковочное место. Такие действия ограничивают права остальных собственников на пользование общим имуществом и могут повлечь административный штраф. Если нарушитель откажется убрать конструкции добровольно, вопрос можно решить через суд.