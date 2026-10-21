Объяснена быстрая разрядка техники на морозе

21 октября 2026, 08:40

MakeUseOf: Смартфоны быстрее разряжаются на морозе из-за физических процессов

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Смартфон, который быстро теряет заряд на морозе, не всегда нуждается в новом аккумуляторе. Издание MakeUseOf связало такое поведение техники с естественными процессами внутри литий-ионных батарей при низкой температуре.