Объяснена быстрая разрядка техники на морозе
Смартфон, который быстро теряет заряд на морозе, не всегда нуждается в новом аккумуляторе. Издание MakeUseOf связало такое поведение техники с естественными процессами внутри литий-ионных батарей при низкой температуре.
Холод замедляет перемещение ионов внутри элемента питания. Электролит при этом густеет, а внутреннее сопротивление растет. Из-за этого устройству труднее получать накопленную энергию, особенно во время высокой нагрузки.
Гаджет в таких условиях способен раньше выключиться или заметно снизить производительность. Часть заряда при этом временно остается недоступной, а после согревания батарея обычно возвращается к привычному режиму работы.
Apple предупреждает, что iPhone и iPad на сильном холоде быстрее расходуют энергию. Температура ниже рекомендуемой способна остановить зарядку до тех пор, пока устройство не согреется.
Авторы публикации посоветовали не держать батареи от инструментов, телефоны и другую технику в промерзшем автомобиле либо холодном помещении. Перед использованием или подключением к зарядке аккумулятору стоит дать постепенно нагреться при комнатной температуре.
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