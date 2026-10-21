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Объяснена быстрая разрядка техники на морозе

MakeUseOf: Смартфоны быстрее разряжаются на морозе из-за физических процессов
Фото: iStock/Maksym Belchenko

Смартфон, который быстро теряет заряд на морозе, не всегда нуждается в новом аккумуляторе. Издание MakeUseOf связало такое поведение техники с естественными процессами внутри литий-ионных батарей при низкой температуре.



Холод замедляет перемещение ионов внутри элемента питания. Электролит при этом густеет, а внутреннее сопротивление растет. Из-за этого устройству труднее получать накопленную энергию, особенно во время высокой нагрузки.

Гаджет в таких условиях способен раньше выключиться или заметно снизить производительность. Часть заряда при этом временно остается недоступной, а после согревания батарея обычно возвращается к привычному режиму работы.

Apple предупреждает, что iPhone и iPad на сильном холоде быстрее расходуют энергию. Температура ниже рекомендуемой способна остановить зарядку до тех пор, пока устройство не согреется.

Авторы публикации посоветовали не держать батареи от инструментов, телефоны и другую технику в промерзшем автомобиле либо холодном помещении. Перед использованием или подключением к зарядке аккумулятору стоит дать постепенно нагреться при комнатной температуре.

Дарья Осипова

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