Врач предупредил о рисках для сердца и суставов при беге

21 октября 2026, 10:53

Врач Умнов: чрезмерные нагрузки на пробежках разрушают коленные суставы

Фото: istockphoto / BartekSzewczyk

Бег может навредить даже людям, которые ведут здоровый образ жизни, если они превышают допустимую нагрузку и не дают организму восстановиться. Среди возможных последствий — травмы коленей и голеностопа, повреждение ахиллова сухожилия, стресс-переломы и проблемы с сердцем. Риск повышается при недостаточной физической подготовке, избыточном весе и отсутствии разминки.





Об этом RT рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, перед началом беговых тренировок стоит проконсультироваться с врачом, особенно если планируются большие объёмы нагрузок.



Специалист предупредил, что интенсивный бег увеличивает нагрузку на сердце. При определённых обстоятельствах могут возникнуть нарушения кровоснабжения сердечной мышцы, перебои в работе сердца и даже инфаркт. Например, регулярные пробежки на десятки километров в неделю в сочетании с марафонами создают значительную нагрузку на организм.

«Перед началом беговых тренировок обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Сам по себе бег не враг, но объём, допустим, в 76 км в неделю плюс марафоны создают кумулятивную нагрузку», — отметил Умнов.