Врач предупредил о рисках для сердца и суставов при беге
Бег может навредить даже людям, которые ведут здоровый образ жизни, если они превышают допустимую нагрузку и не дают организму восстановиться. Среди возможных последствий — травмы коленей и голеностопа, повреждение ахиллова сухожилия, стресс-переломы и проблемы с сердцем. Риск повышается при недостаточной физической подготовке, избыточном весе и отсутствии разминки.
Об этом RT рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, перед началом беговых тренировок стоит проконсультироваться с врачом, особенно если планируются большие объёмы нагрузок.
Специалист предупредил, что интенсивный бег увеличивает нагрузку на сердце. При определённых обстоятельствах могут возникнуть нарушения кровоснабжения сердечной мышцы, перебои в работе сердца и даже инфаркт. Например, регулярные пробежки на десятки километров в неделю в сочетании с марафонами создают значительную нагрузку на организм.
«Перед началом беговых тренировок обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Сам по себе бег не враг, но объём, допустим, в 76 км в неделю плюс марафоны создают кумулятивную нагрузку», — отметил Умнов.При недостаточном восстановлении страдает и опорно-двигательный аппарат. Повторяющиеся ударные нагрузки могут приводить к хроническому перенапряжению суставов и развитию так называемого «колена бегуна» — состояния, при котором нарушается траектория движения надколенника.
Уязвимы также мениски, которые выполняют функцию амортизаторов в коленном суставе. Повторяющиеся удары и резкие движения повышают риск микротравм и разрывов.
Ещё одно возможное последствие — стрессовые переломы костей стопы. Это небольшие трещины, которые возникают, когда кость не успевает восстанавливаться между тренировками. Среди факторов риска Умнов назвал резкое увеличение километража, старые травмы, неправильную технику бега, неподходящую обувь и жёсткое покрытие.
При этом сам по себе бег не является вредным: важно соотносить нагрузку с физической подготовкой и давать организму достаточно времени на восстановление, подчеркнул врач.