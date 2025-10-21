Эксперт объяснил, как наказать соседей за оскорбления у подъезда
Пожилых женщин, которые позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес соседей у подъезда, можно привлечь к административной ответственности. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, за унижение чести и достоинства предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а при публичном оскорблении — до 10 тысяч.
«Многие жители многоквартирных домов сталкиваются с такой картиной: пожилые женщины сидят на лавочке во дворе и обсуждают прохожих. Они могут крикнуть вслед девушке или просто сказать при других людях что-то обидное. Законодательство России предусматривает последствия на такие случаи. Когда кто-то унижает честь и достоинство другого человека грубыми словами или действиями, может попадать под статью 5.61 КоАП РФ», — пояснил Бондарь.В таком случае, штраф для обычных людей — от 3000 до 5000 рублей. Если это происходит публично, при посторонних, сумма растет до 10 тысяч рублей
Специалист также отметил, что использование нецензурной брани в общественном месте подпадает под статью 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве и может повлечь штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток. За клевету, когда распространяются заведомо ложные сведения, грозит уголовная ответственность по статье 128.1 УК РФ — штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до двух лет.
Пострадавшие также могут подать гражданский иск по статьям 151 и 152 Гражданского кодекса, требуя опровержения и компенсации морального вреда. Чтобы привлечь обидчика к ответственности, эксперт советует собрать доказательства — свидетельские показания, аудио- или видеозаписи, а затем обратиться в прокуратуру. По его словам, даже пожилой возраст не освобождает от ответственности.