Эксперт объяснил, как наказать соседей за оскорбления у подъезда

21 октября 2025, 11:27

Фото: istockphoto / Rattankun Thongbun

Пожилых женщин, которые позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес соседей у подъезда, можно привлечь к административной ответственности. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





По его словам, за унижение чести и достоинства предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а при публичном оскорблении — до 10 тысяч.

«Многие жители многоквартирных домов сталкиваются с такой картиной: пожилые женщины сидят на лавочке во дворе и обсуждают прохожих. Они могут крикнуть вслед девушке или просто сказать при других людях что-то обидное. Законодательство России предусматривает последствия на такие случаи. Когда кто-то унижает честь и достоинство другого человека грубыми словами или действиями, может попадать под статью 5.61 КоАП РФ», — пояснил Бондарь.



