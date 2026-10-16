Эксперт объяснил, как продать участок с незарегистрированным домом

16 октября 2026, 08:05

Специалист Чесноков: перед продажей участка с домом важна его регистрация

Фото: iStock/photoschmidt

Эксперт Народного фронта Алексей Чесноков предупредил владельцев дач о сложностях при продаже земли с неоформленным строением. Пока сведения о доме не появились в ЕГРН, продать участок и постройку единым объектом нельзя.