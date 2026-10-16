Эксперт объяснил, как продать участок с незарегистрированным домом
Эксперт Народного фронта Алексей Чесноков предупредил владельцев дач о сложностях при продаже земли с неоформленным строением. Пока сведения о доме не появились в ЕГРН, продать участок и постройку единым объектом нельзя.
В беседе с RT специалист отметил, что собственник может сначала зарегистрировать дом. После оформления недвижимость удастся реализовать по рыночной цене, покупатель сможет оформить ипотеку, а сделка пройдет проще. Для владельцев продолжает действовать «дачная амнистия» — ее срок продлили до 1 марта 2031 года.
Чесноков посоветовал провести межевание, оплатить госпошлину и направить документы в Росреестр. Без внесенных в реестр границ продать земельный надел официально нельзя: это правило действует с 1 марта 2025 года.
Еще один путь — оформить сделку только на землю, включив строение в цену как дополнительный объект. Эксперт считает такой вариант уместным, если дом не представляет ценности и будущий владелец планирует его снести.
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