Невролог назвал пять привычек, помогающих сохранить здоровье в зрелом возрасте

16 октября 2026, 07:19

Невролог Маматов: Режим, питание и регулярная активность способствуют долголетию

Фото: iStock/Matinee Duangphet

Врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов рассказал, что продолжительность активной жизни во многом зависит от ежедневных привычек. Он призвал заниматься профилактикой заболеваний с ранних лет и поддерживать организм комплексно. Об этом сообщает «Лента.ру».