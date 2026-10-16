Невролог назвал пять привычек, помогающих сохранить здоровье в зрелом возрасте
Врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов рассказал, что продолжительность активной жизни во многом зависит от ежедневных привычек. Он призвал заниматься профилактикой заболеваний с ранних лет и поддерживать организм комплексно. Об этом сообщает «Лента.ру».
Первым условием специалист назвал движение. Для здоровья важны прогулки, подъемы по лестнице, домашние дела и любая посильная активность. Она помогает сохранить выносливость, крепкие мышцы, нормальную работу сосудов и самостоятельность в пожилом возрасте.
Маматов посоветовал регулярно измерять артериальное давление, следить за уровнем сахара в крови и массой тела. Гипертония и нарушения обмена веществ способны долго не проявляться, однако постепенно ухудшают состояние сосудов и повышают риск атеросклероза.
Отдельное внимание врач рекомендовал уделять мышцам ног. Снижение нагрузки с возрастом ведет к потере мышечной массы, ухудшает переносимость повседневных дел и повышает вероятность падений. Недостаток движения влияет и на венозный кровоток.
Еще одним важным фактором Маматов назвал стабильный режим сна и снижение уровня хронического стресса. Постоянное напряжение отражается на давлении, сердечном ритме и способности организма восстанавливаться.
Врач подчеркнул, что не стоит ждать тревожных симптомов. Инфаркту или инсульту нередко предшествуют годы повышенного давления и сосудистых изменений. Регулярные обследования помогают заметить риски раньше и вовремя скорректировать образ жизни.
По словам невролога, начать заботиться о здоровье можно в любом возрасте, в том числе при лишнем весе, гипертонии, проблемах с суставами или низкой выносливости.
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