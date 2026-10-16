Сексолог назвала причины сонливости у мужчин после близости

16 октября 2026, 07:43

Фото: iStock/PeopleImages

Сексолог, уролог и андролог Екатерина Макарова рассказала, почему мужчины после интимной близости нередко замолкают и быстро засыпают. Такое поведение связано с естественной реакцией организма, а не обязательно с отношением к партнерше. Об этом она написала в своем сообщает Telegram-канале.