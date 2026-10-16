Сексолог назвала причины сонливости у мужчин после близости
Сексолог, уролог и андролог Екатерина Макарова рассказала, почему мужчины после интимной близости нередко замолкают и быстро засыпают. Такое поведение связано с естественной реакцией организма, а не обязательно с отношением к партнерше. Об этом она написала в своем сообщает Telegram-канале.
По словам врача, после секса меняется гормональный баланс и снижается запас энергии. Эти процессы могут вызывать выраженную усталость, сонливость и отсутствие желания разговаривать.
Иногда после близости человек испытывает подавленность, внутреннюю пустоту или упадок сил. Специалисты называют такое состояние посткоитальной дисфорией. Его причины могут затрагивать физиологию и эмоциональное самочувствие.
Макарова посоветовала не воспринимать желание партнера поспать как признак охлаждения чувств. Сохранить контакт после секса помогут объятия, легкий массаж или спокойный отдых рядом.
Если подобная реакция вызывает обиду, врач рекомендовала обсудить переживания позже — например, на следующий день. Разговор сразу после интимной близости может оказаться менее продуктивным из-за усталости.
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