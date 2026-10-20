Эксперт объяснил, как распознать испорченное сливочное масло

20 октября 2026, 12:17

Признаком порчи сливочного масла может быть изменение цвета его слоя

Фото: istockphoto / YelenaYemchuk

При выборе сливочного масла важно обращать внимание не только на срок годности, но и на цвет продукта, целостность упаковки и условия хранения. Одним из признаков ухудшения качества может быть штафф — поверхностный слой изменённого цвета, который образуется из-за окисления молочного жира под воздействием света.