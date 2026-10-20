Эксперт объяснил, как распознать испорченное сливочное масло
При выборе сливочного масла важно обращать внимание не только на срок годности, но и на цвет продукта, целостность упаковки и условия хранения. Одним из признаков ухудшения качества может быть штафф — поверхностный слой изменённого цвета, который образуется из-за окисления молочного жира под воздействием света.
Об этом URA.RU рассказал заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, сливочное масло необходимо защищать от света и кислорода, а также предотвращать потерю влаги. Для этого подходит фольга, которая лучше защищает продукт от света и помогает сохранять влагу. Также для упаковки допускается использовать пергамент.
При покупке специалист советует изучать название и состав продукта. Настоящее сливочное масло должно содержать молочный жир, без растительных масел и их заменителей. Однако короткий состав сам по себе не гарантирует высокого качества: важны соблюдение технологии производства и требований безопасности.
Отдельное внимание следует уделять температуре хранения. Масло должно находиться в холодильном или морозильном оборудовании при условиях, указанных производителем. Многократное замораживание и оттаивание может ухудшить качество продукта и его микробиологическую стабильность.
Перед покупкой также стоит проверить дату изготовления, срок годности и целостность упаковки. От товара в повреждённой или деформированной упаковке лучше отказаться.
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