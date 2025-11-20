Эксперт объяснил, как сэкономить на покупках

20 ноября 2025, 17:32

Экономист Балынин: чтобы экономить на покупках, важно обдумывать каждую трату

Фото: iStock/VLG

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин поделился эффективными способами контроля над спонтанными тратами. Его слова передает «Татар-информ».





Собеседник агентства посоветовал всегда составлять подробный список покупок перед посещением магазина — это поможет избежать незапланированных приобретений.



Также важно сохранять спокойствие и не поддаваться импульсивным желаниям, которые часто приводят к нерациональным расходам, негативно отражаются на финансовом и эмоциональном состоянии.



Эксперт заострил внимание и на финансовом планировании. Такой подход, по его мнению, позволяет домашним хозяйствам выстраивать свои действия в единую систему.

«Конечно, успешность финансового планирования определяется соблюдением параметров финансового плана. Сейчас очень удобно покупать, не выходя из дома: в один клик можно оформить практически любую покупку. Очень важно себе заранее составить план покупок на год, месяц, неделю и день. В данном случае важно себе отметить максимальное количество приобретаемой продукции: в штуках, килограммах, литрах», — пояснил Балынин.