Эксперт объяснил, как сэкономить на покупках
Экономист Балынин: чтобы экономить на покупках, важно обдумывать каждую трату
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин поделился эффективными способами контроля над спонтанными тратами. Его слова передает «Татар-информ».
Собеседник агентства посоветовал всегда составлять подробный список покупок перед посещением магазина — это поможет избежать незапланированных приобретений.
Также важно сохранять спокойствие и не поддаваться импульсивным желаниям, которые часто приводят к нерациональным расходам, негативно отражаются на финансовом и эмоциональном состоянии.
Эксперт заострил внимание и на финансовом планировании. Такой подход, по его мнению, позволяет домашним хозяйствам выстраивать свои действия в единую систему.
«Конечно, успешность финансового планирования определяется соблюдением параметров финансового плана. Сейчас очень удобно покупать, не выходя из дома: в один клик можно оформить практически любую покупку. Очень важно себе заранее составить план покупок на год, месяц, неделю и день. В данном случае важно себе отметить максимальное количество приобретаемой продукции: в штуках, килограммах, литрах», — пояснил Балынин.Экономист привел наглядный пример: даже ежедневные 250 рублей за месяц превращаются в 7 500 рублей, а за год — в 90 тысяч.