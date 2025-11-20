В России предложили распространить пенсионные льготы на многодетных отцов

20 ноября 2025, 15:29

Глава Союза пенсионеров МО Никитин: многодетным отцам стоит начислять 2,7 ИПК

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Льготы для многодетных матерей необходимо распространить на многодетных отцов. Так считает экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.





Он напомнил, что во время отпуска по уходу за ребенком до полутора лет многодетным матерям начисляют индивидуальные пенсионные коэффициенты.





«Поддерживаю идею распространить льготы на многодетных отцов. Они так же участвуют в воспитании, хотя и реже уходят в отпуск по уходу за ребенком. Считаю справедливым назначать отцам по 2,7 ИПК в течение полутора лет за воспитание третьего и последующих детей», — подчеркнул Никитин в разговоре с «Газетой.Ru».

