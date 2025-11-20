В России предложили распространить пенсионные льготы на многодетных отцов
Глава Союза пенсионеров МО Никитин: многодетным отцам стоит начислять 2,7 ИПК
Льготы для многодетных матерей необходимо распространить на многодетных отцов. Так считает экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
Он напомнил, что во время отпуска по уходу за ребенком до полутора лет многодетным матерям начисляют индивидуальные пенсионные коэффициенты.
«Поддерживаю идею распространить льготы на многодетных отцов. Они так же участвуют в воспитании, хотя и реже уходят в отпуск по уходу за ребенком. Считаю справедливым назначать отцам по 2,7 ИПК в течение полутора лет за воспитание третьего и последующих детей», — подчеркнул Никитин в разговоре с «Газетой.Ru».
Тем временем депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил обращение на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко и на имя главы Минтруда Антона Котякова с предложением ввести дополнительный отпуск мужчинам, у которых родился ребёнок, пишет RT.
По мнению Ветрова, в этом случае отцы смогут на начальном этапе помочь жене ухаживать за младенцем.
Он также предложил организовать бесплатные курсы во всех регионах для россиян, готовящихся стать родителями.
«Сегодня многие молодые родители испытывают дефицит знаний и навыков по прохождению периода беременности и первых лет жизни ребёнка. Более того, они могут черпать ложные и опасные знания из интернета, которые могут навредить здоровому развитию ребёнка», — отметил Ветров в своём обращении.
Всеобъемлющая серия лекций для обоих родителей о беременности, родах и уходу за новорождённым будут пользоваться популярностью среди молодых отцов, уверен депутат.