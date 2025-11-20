Эксперт объяснил, при каких долгах россиянам ограничат выезд за границу
Россияне могут столкнуться с запретом на выезд не только из-за кредитных долгов, но и за неуплату налогов, коммуналки или штрафов. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
В беседе с RT он отметил, что ограничение на выезд накладывается приставами при наличии исполнительного производства. Порог задолженности составляет 30 тысяч рублей по налогам, штрафам и ЖКУ, и 10 тысяч рублей — по алиментам или возмещению вреда здоровью. Кроме того, выехать не удастся тем, кто не выполнил решение суда неимущественного характера: не восстановил незаконно уволенного сотрудника, не передал ребёнка, не снёс здание и т.д.
Проверить наличие запрета можно на «Госуслугах», в Банке данных исполнительных производств, по почтовым уведомлениям или лично в ФССП. Соловьёв напомнил, что игнорировать письма бессмысленно — должник считается уведомлённым даже при неполучении корреспонденции.
После погашения долгов запрет снимается, но информация в погранслужбу поступает не сразу. Поэтому эксперт рекомендует решать вопросы с задолженностями заранее, ещё до планирования поездки.
