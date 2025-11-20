Эксперт объяснил, при каких долгах россиянам ограничат выезд за границу

20 ноября 2025, 16:17

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Россияне могут столкнуться с запретом на выезд не только из-за кредитных долгов, но и за неуплату налогов, коммуналки или штрафов. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.